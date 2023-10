Die Seattle Seahawks haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen ungefährdeten Auswärtssieg im MetLife Stadium eingefahren. Gegen zahnlose New York Giants gewann das Team von Head Coach Pete Carroll mit 24-3. Dank einer hervorragenden Defenisve, die an die legendäre "Legion of Boom" erinnerte, steht das Team nun bei einer Bilanz von 3-1 nach vier Spielen in dieser NFL-Saison. Mit elf Sacks stellte das Team aus dem Pacific Northwest darüber hinaus mehrere Franchise-Rekord auf.

Seahawks stellen Franchise Sack-Rekord ein

Gleich elf Mal brachte die dominante Defensive Line der Seahawks Daniel Jones in diesem Spiel zu Boden. Damit stellte Seattle gegen eine maßlos überforderte Offensive Line der Giants einen 37 Jahre alten Franchise-Rekord ein. Im Spiel gegen die Los Angeles Raiders am 8. Dezember 1986 konnten die Seahawks den gegnerischen Spielmacher zuletzt derart oft zu Boden bringen.

Die Seahawks-Defense ist darüber hinaus die erste mit vier Spielern mit jeweils zwei Sacks seit den Dallas Cowboys 1987 (gegen NYJ). Bobby Wagner, Devon Witherspoon, Jordyn Brooks und Uchenna Nwosu trugen dazu bei, dass Seattle erst das 5. Team ist, dem dieses Kunststück jemals gelungen ist. Die weiteren Teams: Die 1987 Cowboys, die 1986 Rams, die 1986 Raiders und die 1984 Bears.

Überragender Rookie: Cornerback Devon Witherspoon mit historischer Performance

Als die Seahawks Devon Witherspoon im diesjährigen NFL Draft an fünfter Stelle auswählten, erhofften sich die Verantwortlichen genau den Impact, den er in diesem Spiel zeigte. Dass er jedoch bereits in seinem dritten NFL-Spiel so dominant auftreten würde, hatten die wenigsten antizipiert. Dem jungen Cornerback gelang ebenfalls Historisches.

Kein Spieler in der Geschichte der NFL hat in einem Spiel mehr als 2 Sacks und einen Pick Six über 90 Yards erzielt, bis Witherspoon dieses Kunststück in der vergangenen Nacht gelang. Ein mehr als vielversprechender Start für die Karriere des jungen Verteidigers, der auch abseits der Big Plays im gesamten Spiel Hits verteilte und damit an die legendäre „Legion of Boom“ erinnerte.

Seahawks Linebacker Bobby Wagner konnte Daniel Jones gleich zweimal zu Boden bringen.

© Foto: Sarah Stier/afp

Seahawks schrammen am All-Time NFL Sack-Rekord vorbei

Gegen Ende des letzten Viertels hätten die Seahawks beinahe weiter Geschichte geschrieben. Mit elf Sacks schrammte das Team am NFL-Rekord der Philadelphia Eagles vorbei, die den gegnerischen Quarterback am 26. Oktober 1952 gleich 14-mal zu Boden bringen konnten.

Die Defense der Seahawks beeindruckte erstmals in dieser Saison. Die Unit hatte sich in dieser Saison bislang schwergetan und zu den schlechteren Abwehrreihen in der NFL gezählt. Mit den beiden Star-Cornerbacks Riq Woolen und Devon Witherspoon sowie einer Defensive Line, die sich seit Beginn der Saison kontinuierlich steigert, dürfen Seahawks-Fans optmistisch auf den weiteren Saisonverlauf blicken.