Dallas Cowboys in Kyle Shanahan sieht aus wie der Juggernaut der diesjährigen NFL-Saison. In dieser Form gibt es kein kompletteres Team in der NFL, vor dem sich San Francisco auf dem Weg zu einem möglichen Super Bowl-Gewinn verstecken muss. Ungeschlagen mit fünf Siegen in die Saison gestartet, noch keinerlei Schwächen offenbart und mit denin Week 5 nun eines der Top-Teams in der NFL an die Wand gespielt. Das Team von Offensiv-Genie und Head Coachsieht aus wie der Juggernaut der diesjährigen NFL-Saison. In dieser Form gibt es kein kompletteres Team in der NFL, vor dem sichauf dem Weg zu einem möglichen Super Bowl-Gewinn verstecken muss.

Statement-Sieg gegen die Cowboys

Nicht den Hauch einer Chance ließ die starke 49ers-Defense den Playmakern der Cowboys im Sunday Night Football Game. Fred Warner, Nick Bosa und Co. würgten die Offensive der Cowboys komplett ab und bewiesen einmal mehr, dass San Francisco nicht nur offensiv in dieser Saison enorm stark aufgestellt ist. Unterdessen muss Dallas sich ähnliche Fragen wie in den ersten Wochen der Saison stellen. Die Offense hält kaum schematische Vereinfachungen für QB Dak Prescott bereit.

Auf der anderen Seite des Balles nahm Brock Purdy, der im zweiten Jahr unter Kyle Shanahan weiter aufblüht, die Defensive der Cowboys auseinander. Dallas konnte mit ihrer starken Defensive Line den Quarterback zwar stets gut unter Druck setzen. Die anfällige Laufverteidigung und die Coverage-Schwächen wurden von QB Purdy, Running Back Christian McCaffrey und Co. jedoch eiskalt ausgenutzt. Den 49ers gelang ein perfektes Spiel. Nach der Effizienz-Metrik Expected Points pro Play (EPA/Play) rangiert San Francisco ligaweit in der Offense auf Rang 2 und in der Defense auf Platz 5. Kein anderes Team ist auf beiden Seiten des Balles jeweils in der Top-Riege vertreten. Das macht die 49ers aktuell zum Top-Team der NFL.

Quarterback Brock Purdy spielt in seinem zweiten Jahr für die 49ers eine enorm starke Saison.

Quarterback Brock Purdy: Mehr als nur ein Game Manager

Es ist richtig, dass Offensiv-Guru Kyle Shanahan seinen Spielmachern das Leben vergleichsweise leicht macht. Die Knöpfe, die Purdy im Spiel gegen die Cowboys bedienen musste, erweckten den Eindruck, als würde der junge Spielmacher auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad spielen müssen als sein Gegenüber Dak Prescott. Und zu einem gewissen Grad stimmt das auch. Doch Purdy war zum ersten Mal in dieser Saison in allen Belangen des Spiels komplett souverän. Auch gegen Druck beging er nicht einen einzigen Fehler.

Purdy wird von vielen NFL-Experten als reiner Game Manager abgestempelt, der das System von Kyle Shanahan „lediglich“ perfekt umsetzt. Doch andererseits liegt in dieser Fähigkeit eine Stärke, die selbst Jimmy Garoppolo in dieser Form zu seinen besten Zeiten unter Kyle Shanahan nicht zu zeigen vermochte. Offensiv ist dieses 49ers-Team womöglich die beste Version unter Shanahan. Und Brock Purdy glänzt darin, mit seiner Handlungsschnelligkeit, Agilität und der damit verbundenen Fähigkeit, außerhalb der Struktur das ein oder andere Play zu kreieren. Etwas, wodurch er sich von Jimmy Garoppolo beispielsweise abhebt. Unter Purdy sind die 49ers für Defensiven noch schwieriger auszurechnen. Der junge Passgeber ist nicht nur Game Manager, sondern einer der zentralen Treiber dieser Offense. San Francisco ist Stand jetzt Favorit auf den Super Bowl-Sieg.