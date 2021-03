Mit seinem 15. Treffer im 19. Länderspiel hat Serge Gnabry am Sonntagabend die Weichen für den Sieg der deutschen Fußball-Nationalelf in Rumänien gestellt. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw gewann sein WM-Qualifikationsspiel in Bukarest mit 1:0 (1:0) – der zweite Erfolg im zweiten Gruppe...