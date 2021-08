Schwimmerin Sarah Köhler erklärte nach Bronze über 1500 Meter Freistil, dass eine Medaille bei Olympia zu holen, ihr Kindheitstraum gewesen sei. Toll, dass dieser für sie in Erfüllung gegangen ist! Auch ich habe einst von Medaillen geträumt. Zum Beispiel nach einer Sichtung für den Rudersport an meiner Schule. Aber das war schnell vorbei, unter anderem, weil an das heute oft übliche Elterntaxi nicht zu denken war.

Als mich Wasserratte sp...