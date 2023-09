Neuer Trainer, neue Spielerinnen, neuer Elan: Kathrin Keller, Zuspielerin und Kapitänin bei den Volleyballerinnen des VfB Ulm, blickt der fünften Spielzeit in Liga drei frohen Mutes entgegen: „Wir sind gut gewappnet und starten mit so viel frischem und neuem Wind, dass wir sorgenfrei in die Sais...