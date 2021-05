An diesem Vormittag ist trainingsfrei. Tim Nowak und Mathias Brugger sind trotzdem ins Donaustadion gekommen. Statt in Sportklamotten und auf der Tartanbahn, sitzen die beiden Zehnkämpfer des SSV Ulm 1846 in zivil auf der Haupttribüne. Schuld ist das Coronavirus, was in diesem Fall aber ausnahmswe...