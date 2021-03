Mit riesengroßen Schritten marschieren die Footballer der Neu-Ulm Spartans Richtung geplantem Auftakt der Bayernliga-Saison am ersten Juni-Wochenende. Denn obwohl der Viertligist seit über einem Jahr kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, gab es in den letzten Monaten einen derartigen Umbruch, dass bereits vom Aufstieg gesprochen wird. „Wir haben das letzte Jahr genutzt, um uns intern neu aufzustellen“, sagt Daniel Koch, der nach acht Jahren den Posten des Head Coach abgibt, aber weiterhin dem Trainerteam (Offensive Line) angehört und in die Rolle des Sportchefs schlüpft.

Oscar Vazquez-Dyer neuer Chefcoach

Kochs alte Aufgabe wird fortan der US-Amerikaner Oscar Vazquez-Dyer übernehmen. Der 32-Jährige führte in den vergangenen Jahren die Biberach Beavers als Spielertrainer in die zweithöchste deutsche Football-Liga (GFL II). Dem Defensivspieler lagen etliche Angebote von höherklassigen Teams vor, dennoch entschied sich Vazquez-Dyer für die Herausforderung bei den Spartans. „Wir waren lange mit ihm in Kontakt und haben gemerkt, dass unsere Philosophie und Ziele mit ihm übereinstimmen“, sagt Koch.

Bayernliga-Team mit sieben Trainern

Ausschlaggebend für das Engagement des neuen hauptverantwortlichen Coaches waren die Stabilität im Verein und der Fokus auf der Jugendarbeit. „Die kurze Anreise ist auch ein Faktor“, sagt Vazquez-Dyer, der mit seiner Verlobten in Biberach lebt. Zusätzlich verstärkten vier Personalien das Trainerteam. „Wir sind mit insgesamt sieben Coaches so gut aufgestellt wie noch nie“, meint Koch: „Oscar war das wichtigste Puzzlestück, um unser Team voranzubringen.“

Die zweite Liga als Ziel

Mittels eines nachhaltigen Drei-Jahres-Plans sollen das Angebot im Nachwuchsbereich ausgeweitet, der Trainerstab ausgebaut und weitere organisatorische Strukturen innerhalb des Vereins geschaffen werden. Denn das große sportliche Ziel ist der Aufstieg in die GFL II, den die Spartans 2015 in der Relegation knapp verpasst hatten. „Wir peilen einen dauerhaften Erfolg an. Dafür brauchen wir eine stabile Jugend, Schulprogramme und Spieler aus Landesauswahlen“, sagt Vazquez-Dyer, der den Erfolg mit Biberach in Neu-Ulm wiederholen möchte.

Der neue Cheftrainer verfügt über ein riesiges Netzwerk, das von den USA über Finnland nach Serbien – alles Stationen von Vazquez-Dyer – reicht. Zudem ermöglichte der Spartans-Coach einigen Perspektivspielern aus Biberach ein Stipendium am US-College. Die Strahlkraft des Spielertrainers ist so groß, dass sich zehn Spieler der Beavers den niederklassigeren Neu-Ulmern anschließen werden.

Coach mit großer Strahlkraft

Darunter befindet sich auch Jordan Burdue. Der 31-Jährige spielte lange Zeit mit Vazquez-Dyer zusammen und ist mit ihm eng befreundet. „Wir hatten das Glück, überall dort erfolgreich zu sein, wo wir zusammen das Eisen geschmiedet haben“, sagt der Linebacker, der in den USA lebt, aber während der Spielzeit die Spartans unterstützt.

Kader mit bis zu 60 Spielern

Mit neuem Playbook und einem Kader, der aus 50 bis 60 Akteuren besteht, wollen die Neu-Ulmer in der Bayernliga angreifen. „Ich bin froh, dass die Jungs loyal waren und uns keiner verlassen hat“, so Koch. In fünf Saisonspielen und maximal zwei Playoffs-Partien wollen sich die Spartans zum Meister krönen und in die Regionalliga aufsteigen.

Die Vorbereitungszeit beträgt aufgrund der Pandemie nur zwei Monate – anstatt gewöhnlich einem halben Jahr. „Die Gesundheit ist das wichtigste. Wir hoffen, bald trainieren zu dürfen“, so Koch: „Wir sind bereit, den ersten Schritt in eine starke Zukunft zu wagen.“

