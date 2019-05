Neuling TTC Ebner Ulm startet am 16. August in die Tischtennis-Bundesliga. Jetzt hat der Verein die Lizenz dafür bekommen.

Mit Neuling TTC Ulm wird am 16. August 2019 die Saison in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) starten. Neben den elf vorhandenen Teams bekam auch der neugegründete Club die Lizenz für die kommende Spielzeit. Dies teilte die TTBL am Mittwoch mit. Da sich kein Zweitligist für eine Wildcard beworben hatte, erhielt Ulm den Zuschlag.

Tischtennis Ulm Neuer Verein TTC Ebner Ulm startet in der Bundesliga Der frisch gegründete Tischtennisverein TTC Ebner Ulm startet direkt in der Bundesliga.

Hinter dem TTC Ebner Ulm steht die Ebner Media Group um den geschäftsführenden Gesellschafter Florian Ebner, 61, aus Ulm.

Das könnte dich auch interessieren:

Gänstorbrücke Ulm Schwertransporter fährt trotz Verbots über Brücke – Schäden jetzt noch größer Ein Schwertransport nutzt verbotenerweise die Strecke und hinterlässt weitere Schäden an der ohnehin maroden Gänstorbrücke. Die Folgen sind gravierend.