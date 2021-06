Braun gebrannte Beine in kurzen Sporthosen, Bauchmuskeln ohne ein Gramm Fett und von Schweißtropfen keine Spur: So präsentieren sich viele Fitnessinfluencer- und Influencerinnen auf Instagram und Youtube. In der Pandemie boomt die Branche. Aber was macht es eigentlich mit uns, wenn wir mehrmals di...