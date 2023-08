Zu den Endspielen am Sonntag hat die Sonne vom Himmel gebrannt. In Hitzeschlachten wurden die Titelträger bei den sechsten Afri-Cola-Open ermittelt, die auch Überraschungen bereithielten.

Wie der TC Langenau (TCL) mitteilt, kamen bei den Herren C (LK 17 bis 25) zwei ungesetzte Spieler ins Finale. Lokalmatador Bastian Riemann hatte zuvor zwei Team-Kameraden besiegt: Johannes Heger im Viertelfinale und Sven Rückert im Halbfinale. Im Endspiel musste sich Riemann Brian Bischoff aus Feldstetten knapp im Match-Tie-Break geschlagen geben.

Insgesamt nahmen am Leistungsklassen-Turnier 84 Herren teil, die an vier Tagen mehreren hundert Besucherinnen und Besuchern auf der Anlage an der Wasserstraße teils hochklassigen Sport boten.

So stark besetzt wie nie

Das gilt insbesondere für die Herren-A-Konkurrenz. Diese war so stark wie noch nie besetzt, weil erstmals Spieler mit LK 5 (bis 13) teilnehmen durften; in den Jahren zuvor war das Turnier ab LK 6 ausgeschrieben. Im Endspiel setzte sich die Nummer 5 der Setzliste, Paul Wittmann aus Blaubeuren, gegen den an Nummer 1 gesetzten Ben Lonardoni aus Schwäbisch Gmünd knapp durch. Wittmann bewies damit erneut Nervenstärke, nachdem er auch das Viertel- und Halbfinale jeweils im Match-Tie-Break gewonnen hatte. Lonardoni hatte im Halbfinale zuvor Niels Heigele vom Tennisklub SSV Ulm besiegt.

Bei den Herren B (LK 11 bis 19) kam es zu einem reinen Pfuhler-Duell. Moritz Draesner, die Nummer 3 der Setzliste, entschied das Endspiel letztlich für sich und gewann gegen den ungesetzten Lukas Schaucher deutlich in zwei Sätzen. Im Halbfinale waren zwei Spieler des TC Illertissen jeweils knapp im Match-Tie-Break unterlegen gewesen: Daniel Kloos und Julian Bischofberger.

1250 Euro Preisgeld werden ausgeschüttet

Insgesamt wurde ein Preisgeld von 1250 Euro ausgeschüttet. Möglich machten dies wieder Sponsoren. Diesen dankte Luca Süßmuth von der Turnierleitung bei der Siegerehrung ebenso wie den knapp 40 Helferinnen und Helfern aus dem Verein, die mitangepackt hatten.

Mit dem Wetter hatten die Organisatoren Glück – bis auf den Donnerstag, als starker Regen für eine Verzögerung sorgte. Der TSV Bernstadt stellte am Freitag daher zwei seiner Plätze zur Verfügung für zwei Nachhol-Matches.

17 Damen bei „Ladies Day“ am Start

Am Sonntag nahmen überdies 17 Damen am LK-Tagesturnier „Ladies Day“ teil. Darunter das Langenauer Nachwuchstalent Elisa Steck, die ihre beiden Spiele deutlich gewann. Insgesamt kämpften somit mehr als 100 Spielerinnen und Spieler in Langenau um Siege und LK-Punkte.