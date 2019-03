Schach Zentraler Abschluss im Berliner Maritim-Hotel

Berlin / Thomas Marschner

Wieder einmal sorgt der Weltschachverband FIDE für Sorgen bei der Aufstellung der Spitzenteams: nur einen Tag nach der letzten Runde der Frauenbundesliga beginnt die Team-WM für Nationalmannschaften im kasachischen Astana. Der Termin und der Austragungsort wurden erst vor wenigen Wochen bestätigt. Gerade die Top-Mannschaften gehen vor solch einem Turnier üblicherweise gemeinsam in ein Vorbereitungs-Trainingslager. Das betrifft insbesondere acht für die Team-WM gemeldete Spielerinnen aus Georgien, Russland und der Ukraine, die in der Bundesliga für Bad Königshofen, Baden-Baden und Schwäbisch Hall spielen. Eigentlich dachte man, dass es mit der neuen FIDE-Führung ein Ende mit der kurzfristigen Terminierung von Top-Events hat, aber offensichtlich hat sich da wenig geändert. Man stelle sich mal vor, dass sechs Wochen vor einer Fußball-Weltmeisterschaft weder der Austragungsort noch der Termin feststehen und dann der Termin der Eröffnungsfeier auf den Tag nach dem letzten Bundesligaspieltag gelegt wird.

Keine reelle Titelchance mehr

Auch wenn es nach der Niederlage gegen Bad Königshofen für die Haller Damen nur noch um die Plätze geht, will man sich mit drei Siegen aus der Saison verabschieden. Meisterschaftsfavorit ist jetzt der Meister von 2014 aus Bad Königshofen, der bei überschaubarem Restprogramm einen Punkt Vorsprung auf die Verfolger aus Baden-Baden und Hamburg hat. Einen weiteren Punkt dahinter liegt der SK Schwäbisch Hall aktuell auf Platz 4.

Zunächst geht es für Schwäbisch Hall heute Abend gegen Reisepartner SF Deizisau, die bisher eine durchwachsene Saison spielen. Am Samstag sind die Karlsruher SF der Gegner. Karlsruhe braucht noch ein oder zwei Punkte für den Klassenerhalt. Es ist aber nicht so klar zu sehen, wo die in Berlin bei den Gegnern Baden-Baden, Schwäbisch Hall und Deizisau herkommen sollen. Hier kommt es zu einem Wiedersehen mit Annmarie Mütsch aus Heilbronn, inzwischen internationale Meisterin der Frauen (WIM) und U 16-Weltmeisterin, die in der Meistersaison 2016/17 für Schwäbisch Hall spielte.

Am Sonntag geht es gegen Titelverteidiger Baden-Baden ums Prestige und einen Platz auf dem Treppchen. Ob wie im Vorjahr Chinesin Hou Yifan, die Nummer 1 der Frauen-Weltrangliste, spielen wird, wird man sehen. Sie konzentriert sich aktuell auf ihr Studium in Oxford und hat in den letzten Monaten kaum gespielt. In der Männerbundesliga hat sie diese Saison aber schon viermal für Baden-Baden gespielt. Gut möglich, dass sie in Berlin sowohl für die Baden-Badener Männer als auch für die Frauen spielen wird.

Info SK Schwäbisch Hall – SF Deizisau, heute, 16 Uhr

Karlsruher SF – SK Schwäbisch Hall, Samstag, 13 Uhr

SK Schwäbisch Hall – OSG Baden-Baden, Sonntag, 10 Uhr

Gespielt wird jeweils im Berliner Maritim-Hotel.