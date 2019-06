Unicorns-Spieler Nick Alfieri zeigt am Montag in der Kantine 26 eine Vorschau zu seiner Doku.

Der ein oder andere Passant in der Haller Innenstadt hat ihn mit der Kamera in der Hand bestimmt schon mal bemerkt. Nick Alfieri ist nicht nur ein erfolgreicher Football-Spieler der Unicorns, sondern auch ein begabter Regisseur.

42 000 Abonnenten auf Youtube

Mit seiner Videokamera filmt er fast täglich und lädt dann seine Werke auf der Internetplattform Youtube hoch. Fast 42.000 Abonnenten hat er auf auf seinem Youtube-Kanal „Nalf“. Seine mehr als 350 Videos wurden dort schon mehr als zwölf Millionen Mal angeklickt. Mal spricht Alfieri über die kulturellen Unterschiede zwischen seiner Heimat, den USA, und Deutschland, mal geht es einfach nur um kleine Beobachtungen, die er mit seinen Videos aufzeigt. Und natürlich spielt Football ab und zu eine Rolle.

Alfieri, der aus Portland (Oregon) stammt, hat in der jüngsten Vergangenheit an einem Langzeitprojekt gearbeitet: eine Dokumentation über die Unicorns. Am Montag, 24. Juni, zeigt er eine 90-minütige Vorversion von „Uni­corn Town“ in der Kantine 26 in Hessental. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass wird ab 19.30 Uhr gewährt.

Vielleicht auf Netflix?

Im März 2016 hat Nick Alfieri, der 2019 im vierten Jahr für die Unicorns als Linebacker aktiv ist, mit den Dreharbeiten an „Unicorn Town“ begonnen. Entstanden ist daraus eine umfangreiche Dokumentation über Schwäbisch Hall und die Unicorns. „Schwäbisch Hall ist eine wunderschöne kleine Stadt, die zu meiner zweiten Heimat geworden ist. Die Unicorns sind ein Team, das mit seiner familiären Atmosphäre absolut einzigartig ist. Diesen Rohdiamanten will ich so vielen Menschen wie möglich zeigen“, sagt der 27-jährige Nick Alfieri.

Sport „Die schönste Stadt Deutschlands“ Nick Alfieri spielt für die Unicorns Football und dreht Kurzfilme über seinen Alltag in Hall. Dabei geht es auch um Erkenntnisse eines Amerikaners in Deutschland.

Bei dem Filmprojekt „Unicorn Town“ hat Nick Alfieri auch zwei Produzenten mit an Bord: Den berühmten NFL-Runningback Christian McCaffrey von den Carolina Panthers sowie den Filmautor und Regisseur Brent Craft, der wie Alfieri eine Football-Vergangenheit in Georgetown hat. Das Trio arbeitet derzeit daran, die Dokumentation in Spielfilmlänge auf einer passenden Plattform wie zum Beispiel Netflix zu veröffentlichen.

Eintritt frei, Spenden erwünscht

Am Montag wird nun eine Vorversion des 90 Minuten langen Films in der englischen Originalfassung zu sehen sein. Nick Alfieri und Brent Craft sind anwesend und berichten über die Entstehung der Doku. Der Eintritt ist frei, die Schwäbisch Hall Unicorns und Nick Alfieri bitten aber um eine Spende zugunsten des AKI Kinderhospizes in Schwäbisch Hall.

Das könnte dich auch interessieren:

Überfüllter Bus Wolpertshausen A6 Wolpertshausen: Polizei stoppt Auto mit 16 Passagieren Bei einer Verkehrskontrolle haben sich die Polizisten schwer gewundert ...