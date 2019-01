Schach Pflicht erfüllen und auf die OSG hoffen

Schwäbisch Hall / Thomas Marschner

Für die Schwäbisch Haller Frauen geht es das erste Mal in dieser Saison nach Berlin, wo man auf Aufsteiger Rotation Pankow und den SK Lehrte trifft. Zur zentralen Endrunde am Faschingswochenende treffen sich alle Mannschaften nochmal in der Hauptstadt. Beide Gegner an diesem Wochenende sind Mannschaften aus dem hinteren Tabellendrittel. Zwei Siege sind also Pflicht für den SK Hall, um weiter im Meisterrennen zu bleiben.

Spannender als die Begegnungen könnte sich mal wieder die Anreise gestalten: Zu den weiterhin großen Problemen und Engpässen im europäischen Luftverkehr können sich jetzt noch winterliche Wetterkapriolen und Streiks des Berliner Bodenpersonals gesellen.

Gegen die Gastgeber aus dem Berliner Nordosten geht es das erste Mal. Pankow ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die meisten Spielerinnen sind über 50 Jahre alt und spielen zum Teil schon seit DDR-Zeiten zusammen. Dagegen ist die Mannschaft aus Lehrte sehr jung, der Verein aus der Nähe von Hannover zeichnet sich schon seit Langem durch herausragende Jugendarbeit aus. Dazu kommt am Spitzenbrett die 18-jährige Physikstudentin Fiona Sieber aus Magdeburg, die von Jahr zu Jahr stärker wird und 2018 völlig überraschend die German Masters vor der kompletten deutschen Spitze gewinnen konnte.

Lehrte kann überraschen

In den letzten beiden Jahren hatte Lehrte nichts mit dem Abstieg zu tun und belegte jeweils einen guten Mittelplatz und war immer wieder für die eine oder andere Überraschung gut. So wurde vor zwei Jahren zum Beispiel völlig überraschend der Hamburger SK geschlagen, gegen den die Hallerinnen in der ersten Runde verloren hatten.

Besonders interessiert schaut man aus Haller Sicht auch nach Baden-Baden, wo am Sonntag mit Baden-Baden und Hamburg der Tabellenführer und der Tabellenzweite aufeinandertreffen. Wenn Hamburg nach dem Sieg gegen Schwäbisch Hall auch gegen Baden-Baden gewinnen kann, wäre den Hamburgerinnen der Meistertitel aufgrund des leichten Restprogramms wohl kaum noch zu nehmen. Allerdings ist Baden-Baden klarer Favorit, da zu erwarten ist, dass Baden-Baden diesmal im Gegensatz zu den ersten Runden seine Topspielerinnen aufbieten wird, da parallel aktuell keine größeren Turniere stattfinden, die ein Mitwirken verhindern.

Gewinnt Baden-Baden, ist das Meisterrennen wieder völlig offen. Mit Siegen gegen Bad Königshofen Anfang Februar zu Hause und in der letzten Runde gegen Baden-Baden in Berlin können dann auch die Haller Frauen ohne fremde Schützenhilfe noch deutscher Meister werden.

Info SC Rotation Pankow – SK Schwäbisch Hall, Samstag, 14 Uhr

SK Schwäbisch Hall – SK Lehrte, Sonntag, 9 Uhr

Liveticker auf www.thomas-marschner.de