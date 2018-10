Schach Haller Schachdamen verlieren zum Auftakt

Schwäbisch Hall / Thomas Marschner

Der Saisonauftakt für die Schwäbisch Haller Schachdamen ist danebengegangen: Gegen ein starkes Hamburger Team setzte es für den ersatzgeschwächten Vizemeister eine verdiente 1,5:4,5-Niederlage. Im Gegensatz zu Schwäbisch Hall konnten die Hamburgerinnen fast alle Stammkräfte ans Brett bringen, darunter die drei deutschen Nationalspielerinnen Sarah Hoolt, Filiz Osmanodja und Judith Fuchs, die sich für das nicht so gute Abschneiden bei der Schacholympiade in Batumi vor einigen Wochen rehabilitieren wollten.

Für Aufregung sorgte zunächst die verspätungsgebeutelte Fluggesellschaft Eurowings. Petra Papp reiste, da sie erst vor zwei Monaten Mutter geworden ist, erst am Samstag an, und die Verspätung ihres Flugs aus Budapest wurde Stunde für Stunde immer mehr. Der Flug, der eigentlich um 10.30 Uhr in Stuttgart ankommen sollte, landete am Ende erst um 13.55 Uhr, also fünf Minuten vor dem offiziellen Spielbeginn. Grund war offenbar die Erkrankung eines Piloten. Im Schach gibt es eine sogenannte Karenzzeit, innerhalb derer man immer noch die Partie (mit entsprechend weniger Bedenkzeit) aufnehmen kann. Die Karenzzeit beträgt in der Frauenbundesliga 30 Minuten. Und man schaffte es tatsächlich, Papp fast auf die Minute genau mit Ablauf der Karenzzeit im Spielort Deizisau ans Brett zu bekommen, auch weil die Begegnung leicht verspätet begann.

Papps Flug hat Verspätung

Papps Partie war dann auch einer der wenigen Lichtblicke des Nachmittags: Trotz des Zeithandicaps von 30 Minuten und der ganzen Aufregung inklusive langer Wartezeit am Flughafen erreichte sie mit Schwarz ein sicheres Remis gegen eine gleichwertige Gegnerin.

Danach lief es aber gar nicht mehr für Schwäbisch Hall: Zunächst erinnerte sich Sophie Milliet nicht mehr genau an ihre Eröffnungsvorbereitung und verlor nach taktischem Schlagabtausch gegen Sarah Hoolt, dann verlor auch Karina Ambartsumova gegen Filiz Osmanodja erst den Überblick und dann die Partie.

In den restlichen drei Duellen war auch nicht mehr viel drin. Iva Videnova hielt ihr Turmendspiel gegen Judith Fuchs mit Mühe und Not remis, Jana Zpevakova schaffte dies nicht und verlor. Sabrina Vega Gutiérrez versuchte noch lange, ihre Stellung gegen Rout Padmini zu gewinnen, auch das schaffte sie am Ende nicht, aber die Partie wurde ausgekämpft, bis nur noch beide Könige auf dem Brett standen. Siegesgaranten für Hamburg waren aber insbesondere die deutschen Nationalspielerinnen.

Am Sonntag ging es für Schwäbisch Hall als Favorit gegen Aufsteiger Harksheide. Obwohl es gut losging, wurde es am Ende noch spannender, als der Haller Mannschaftsleitung lieb war. Petra Papp machte mit ihrer Gegnerin nicht viel Federlesens und war mit ihren 1,5 Punkten die beste Spielerin des Wochenendes. Auch Sabrina Gutiérrez gewann ihre Partie sicher. Die Stellungen an den anderen Brettern bereiteten aber der Mannschaftsleitung doch Sorgen. Sophie Milliet opferte für eine kaum erkennbare Kompensation einen Bauern und überzog ihre Stellung im weiteren Verlauf völlig. Auch Iva Videnova stand schlecht, beide Partien gingen dann auch gegen nominell deutlich schwächere Gegnerinnen verloren. Zumindest Jana Zpevakova hatte ihre lange ausgeglichen stehende Partie inzwischen gewonnen. Auch Karina Ambartsumova behielt in der Zeitnotphase die Nerven und gewann zum 4:2-Endstand.

Auch Baden-Baden patzt

Was Hall in die Karten spielt, ist, dass Meister Baden-Baden ebenfalls stark ersatzgeschwächt gegen Bad Königshofen nicht über ein 3:3-Unentschieden hinauskam. Erster Tabellenführer ist Hamburg vor Rodewisch. Gegen die Rodewischer Schachmiezen sowie Aufsteiger Bayern München geht es in der nächsten Doppelrunde vom 17. und 18. November in München.