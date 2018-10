Schach Haller Schachdamen beginnen Bundesliga-Saison

Schwäbisch Hall / Thomas Marschner

Die Schach-Bundesliga-Frauen des SK Schwäbisch Hall starten an diesem Wochenende in die neue Saison. Der SK möchte wieder einen neuen Angriff auf die deutsche Meisterschaft starten.

Meisterschaftsfavorit ist wie jede Saison die OSG Baden-Baden, die in unveränderter Besetzung an den Start geht. Die Haller Damen haben sich mit der Weltklassespielerin Kateryna Lagno aus Russland verstärkt, aktuell liegt sie auf Platz 3 der Weltrangliste. Ansonsten gibt es in der Mannschaft keine Änderungen.

Dazu herrscht im Verein nach der Neuwahl des Vorstands wieder Ruhe. Die Mitglieder und Freunde des SK Schwäbisch Hall können sich auf das rein Sportliche konzentrieren.

Gleich in der ersten Runde wartet eine schwere Aufgabe auf den Vizemeister: In Deizisau geht es gegen den Hamburger SK, der in der letzten Runde Vierter wurde und mit fast der kompletten deutschen Nationalmannschaft an den Start geht. Gleich drei Hamburger Spielerinnen waren bei der kürzlich zu Ende gegangenen Schacholympiade im georgischen Batumi für Deutschland dabei. Noch dazu stellt sich die Haller Mannschaft quasi von selbst auf, da viele Spielerinnen bei den zeitgleich stattfindenden Isle-of-Man-Open spielen, die das stärkste offene Turnier des Jahres sind und dementsprechende Preisgelder gerade auch für die Frauen ausloben. Dort ließ gleich in den ersten beiden Runden Alina Kashlinskaya, Spielerin der ersten Stunde in der Haller Damenmannschaft, aufhorchen, als sie zunächst ein Remis gegen Anish Giri, aktuelle Nummer 6 der Männer-Weltrangliste, erreichte und eine Runde später Ex-Weltmeister Vladimir Kramnik gerade so ins Remis entkommen ließ – und das mit den schwarzen Steinen.

Hohe Hürde Hamburg

Die Spiele gegen Hamburg waren zuletzt immer knapp, und gerade aufgrund der Haller Aufstellungssorgen wird das dieses Mal auch nicht anders sein. Tags drauf geht es in der zweiten Runde gegen den Aufsteiger Harksheide aus Norderstedt. Dort ist man klarer Favorit, alles andere als ein klarer Sieg wäre eine Sensation.

Da es diesmal nur eine Heimrunde in Schwäbisch Hall gibt (am 8. und 9. Februar im Optima-Sportpark), ist das Gastspiel beim Reisepartner aus Deizisau (Landkreis Esslingen) die einzige weitere Möglichkeit, die Schwäbisch Haller Damen live in der Region zu sehen. Die anderen Reisen gehen in dieser Bundesliga-Saison nach München und zweimal nach Berlin.

Info In Deizisau wird am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr in der Gemeindehalle, Altbacher Straße 5, gespielt.