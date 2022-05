Der Startschuss fällt, die breite Masse setzt sich auf dem Marktplatz in Richtung Gelbinger Gasse in Bewegung. Was normalerweise am 6. Januar in Schwäbisch Hall Tradition ist, wird dieses Jahr coronabedingt am 29. Mai über die Bühne gehen. Die Organisatoren des Dreikönigslaufs freuen sich, dass...