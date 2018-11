Handball VfL stürzt den Spitzenreiter

Pfullingen / Wolfgang Gattiker

Nach drei Niederlagen in Folge hat der VfL Pfullingen in der 3. Handball-Liga den Bock umgestoßen, siegte verdient gegen den Spitzenreiter. Die Hausherren gingen an Grenzen, boten einen tollen Kampfgeist. Die Gäste aus Heilbronn haderten mit den Schiedsrichtern, die man für die Niederlage praktisch verantwortlich machte. Es setzte sieben Zeitstrafen gegen den TSB und nur zwei gegen den VfL.

Doch die Unterländer sollten sich auch an die eigene Nase fassen, hatten Ausfälle, wenngleich ihr Torwart Grathwohl nach schwachem Beginn sich steigerte. Der VfL startete gut, führte 7:4, als man kaum Patzer hatte, die technischen Fehler stark minimierte.

Mehr Effizienz im Abschluss

Auch die Chancenverwertung war besser als zuletzt, die Echaztäler boten in der ersten Halbzeit die beste Angriffsleistung der Saison: 20 Tore sagen alles. Der TSB Horkheim versuchte alles, kam oft heran, aber die Echaz-Krokodile fanden immer Lösungen.

Der VfL brannte ein Feuerwerk im Offensiv-Bereich ab, war oft in Überzahl. In der ersten Halbzeit gab es keine Zeitstrafe gegen die Pfullinger, der Gast fand in Unterzahl kaum zu seinem Spiel.

Aber auch der VfL hatte Schwächen. So vergaben die Gastgeber (Thiemann und List je zwei, Jabot einen) fünf Siebenmeter – das darf nicht passieren. Kreisläufer Rudi Schmid meldete sich daher zu Wort: „Nun bin ich auch dran, Siebenmeter zu werfen.“

David Wittlinger spielte in der Abwehr, Roth im Angriff , der VfL bot eine Top-Angriffsleistung in der ersten Halbzeit, es gab kaum Fehler. Die Griesbach-Truppe spielte mit Ruhe, Geduld und Übersicht. Es stand 14:11, dann 17:13 sowie 20:16 zur Pause.

Doch nach dem Seitenwechsel schien das Spiel zu kippen. Beim VfL häuften sich Fehler, unnötige Ballverluste, man agierte hektisch, schoss zu schnell ab. TSB-Torwart Grathwohl wurde immer besser. Aber der VfL hatte einen Daniel Schlipphak, der fünf Glanzparaden zeigte, den Sieg festhielt.

VfL-Trainer Frederick Griesbach freute sich: „Mein Co-Trainer Michael Gruber und ich sprachen 20 Minuten über unsere beiden Top-Torsteher. Es war ein Bauchgefühl und Schlipphak kam dann gut rein.“

Der VfL fand eine Antwort mit dem 6:1-Lauf, führte 29:26. Eine Vorentscheidung, denn man hatte in 17 Minuten ganze drei Tore erzielt, blieb aber ruhig und besonnen. Der Kampfgeist, der Fight in der Kurt-App-Halle war einsame Spitze.

Horkheim gab nie auf: 29:27, der VfL vergab zwei Siebenmeter (Thiemann, List), doch List machte mit dem 31. Tor alles klar.

Gästetrainer Volker Blumenschein attestierte seiner Mannschaft ein starkes Auswärtsspiel, aber die Umstände waren auf seiner Seite. „Auf die Gründe gehe ich nicht ein, das war seltsam und extrem schwer. Aber drei Zeitstrafen wegen Meckerns habe ich noch nie erlebt.“

So gab es die erste Auswärts-Niederlage der Unterländer und der VfL hat zum ersten Mal in Punktspielen gegen Horkheim gewonnen.

Micha Thiemann sagte: „Wir gaben Gas mit Tempo-Handball, nach Breckels Tor kam auch die Halle mit den tollen Fans wieder. Die Stimmung war prima, sie halfen uns. Schlipphak war auch ein Faktor, er hielt fünf schwere Bälle. Horkheim hat Qualität. Wir boten die beste Angriffsleistung.“

VfL-Manager Jörg Hertwig atmete auf: „Das war eine reine Nervenschlacht. Beim 23:25 war es kritisch, die Jungs zogen sich mit Einsatz und Leidenschaft heraus.“

Trainer Frederick Griesbach lobte: „Das war eine tolle Stimmung. Wir haben hart gearbeitet, wichtig waren nur die zwei Punkte. Jetzt haben wir 10:10. Ich bin einfach voll zufrieden. Wir haben die Fehler stark minimiert, es lief gut. Wir boten ein gutes Spiel, das Team gab alles, so muss es sein.“