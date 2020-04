In der gesamten Basketball-Erstligazeit (2004-2018) agierte die Walter AG mit ihrem Hauptsitz in Tübingen als Haupt- und Namenssponsor bei den Tigers Tübingen. Nach dem Abstieg der Tübinger Korbjäger im Jahr 2018 zog sich der Werkzeughersteller als Hauptsponsor zurück. Nur erfolgt sogar der komplette Ausstieg in der Zusammenarbeit, wie auf der Internetseite der Tigers Tübingen zu lesen ist.

Langjährige Partnerschaft mit den Tigers beendet

„Es ist uns nicht leicht gefallen, die langjährige Partnerschaft mit den Tigers zu beenden, weil wir natürlich sehen, dass die aktuelle Situation die Basketballmannschaft vor große finanzielle Herausforderungen stellt“, sagt Sonja Ayasse, Vice President Communication bei der Walter AG. Die Zerspanungsbranche stellt sich angesichts der Corona-Pandemie auf einen Abschwung ein. „Zum Schutz unseres Unternehmens, unserer Mitarbeiter und Kunden müssen wir deshalb auch schwere Entscheidungen treffen.“

Tigers ProA-Saison vorzeitig beendet

Die 2. Basketball-Bundesliga hat aufgrund der Corona-Krise ihre Saison vorzeitig für beendet erklärt! Absteiger wird es sowohl in der ProA als auch der ProB nicht geben. Chemnitz und Bremerhaven erhalten das sportliche Aufstiegsrecht in die easyCredit BBL. Die Tigers Tübingen lagen nach 28 Spieltagen mit 24 Punkten auf dem dreizehnten Tabellenplatz der ProA.