Die Mädchen des TSV Ebingen zeigten sich in allen drei Wettkämpfen in der Landesliga von ihrer besten Seite und bewiesen ihr Können durch enorm hohe Schwierigkeiten. Dadurch stand am Ende Platz 1 und somit der direkte Aufstieg in die Verbandsliga fest.

In die Ligasaison startete der TSV Ebingen mit besonderen Herausforderungen. Zum einen ging die Mannschaft, bestehend aus den Turnerinnen Annalena Henne, Angelina Buling, Carlotta Fuss, Lena Maier und Patricia Herbert, mit fünf Turnerinnen an die Geräte. Dies hatte zur Folge, dass jede einen Vierkampf turnen musste, was sehr kräfteraubend sein kann. Zum anderen war die Vorbereitung, wie die letzten Jahre auch schon, eingeschränkt durch fehlende Hallen mit wettkampftauglichen Geräten, sowie den Abitur-Terminen von Annalena Henne.

Trotz aller Umstände zeigte die Mannschaft, trainiert von Evelyn Karsten und Dina Rückert, hohe Schwierigkeiten und saubere Übungen und holten damit den verdienten Tagessieg nach gelungenem Wettkampf, sowie den Gerätesieg am Balken und den Sieg in der Einzelwertung durch Lena Maier, Henne auf (3), Fuss auf (5), Buling auf (8).

Am zweiten Wettkampftag hieß es mit Mindestbesetzung an den Start gehen, denn die Top-Scorerin Lena Maier fiel aufgrund eines Infekts aus. Doch die vier Mädchen ließen sich davon nicht groß beeindrucken und behielten die Nerven. Das wurde durch einen dritten Platz belohnt, wodurch die Tabellenspitze weiterhin angeführt wurde vom TSV Ebingen. Den Sieg in der Einzelwertung ergatterte sich diesmal Annalena Henna, gefolgt von Cartlotta Fuss auf Platz (5), Angelina Buling auf (6) und Patricia Herbert auf (9). Wieder komplett ging es am letzten Wettkampftag an die Geräte. Trotz immer noch angeschlagener Lena Maier gelang den Mädchen von Karsten und Rückert ein souveräner Einstieg in führender Position am Sprung. Nach dem zweiten Gerät, dem Stufenbarren, war die Mannschaft punktgleich auf mit den Konkurrenten der WKG Heidenheim-Nattheim. Nervlich angespannt ging es an den Balken, dort holte sich der TSV Ebingen den Gerätesieg, obwohl drei Stürze mit in die Wertung gingen. Zum Abschluss präsentierten die Turnerinnen des TSV wie gewohnt schöne Übungen und holten auch dort den Gerätesieg.

Die bewiesene Nervenstärke zahlte sich aus und die Mädchen konnten sich durch einen zweiten Platz sichern. Lena Maier holte sich erneut den Tagessieg in der Einzelwertung, Annalena Henne auf Rang 4, Angelina Buling auf Platz (6), Carlotta Fuss auf (13) und Patricia Herbert auf (15). swp