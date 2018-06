Leichtathletik Vierkämpfer gehen leer aus

Nagold / Uli Bopp

Am knappsten am Podest vorbei schrammte Mattis Nill, der für die LG Filstal das beste Resultat einfuhr. Mit 11,13 Sekunden über 75 Meter, 4,43m im Weitsprung, 43,50m im Ballwerfen und 1,40m im Hochsprung stellte er mehrere Bestleistungen auf und belegte mit 1634 Punkten Rang vier. Zum Podestplatz fehlten ihm 50 Zähler. Unangefochtener Sieger in dieser Altersklasse wurde Leon Hofmann von der LG Staufen (1778). Ebenfalls gut verkaufte sich Chris Villirillo (LG Filstal). Der Geislinger wurde mit der Bestleistung von 1591 Punkten Sechster (11,27sec/4,10m/44,50m/1,40m). Max Kraft beendete den Wettkampf mit 1507 Zählern als Elfter und Collin Hommel (beide LGF) mit 1488 als Vierzehnter.

Team landet auf Rang fünf

In der Altersklasse M 13 war der Nachwuchs der SpVgg Holzgerlingen übermächtig. Maik Nold (2178) und Bruce Khieosavath (2158) siegten überlegen. Für Felix Pätzold (LGF) war da mit 1749 Zählern nicht mehr als Platz 15 drin. Das Team der LG Filstal mit Pätzold, Nill und Villirillo schaffte ein Mannschaftsergebnis von 4974 Punkten und verpasste als Fünfter Bronze um 134 Zähler.

In einem Wettkampf, bei dem die vorne platzierten W 12-Mehrkämpferinnen ganz eng beisammen waren, ging der Titel an Carolina Combé vom SV Winnenden (1818). Ricarda Hommel überzeugte mit guten Leistungen (11,17 / 4,46m / 33,50m und 1,40m) und einem Endergebnis von 1764 Zählern, womit sie auf Rang sechs landete. 32 Punkte fehlten ihr, um als Dritte noch auf das Siegerpodest zu kommen. Mit nur einem winzigen Pünktchen weniger beendete Finja Willnich als Siebte ihren Mehrkampf mit 10,98sec im 75m-Lauf, 4,47m im Weitsprung, 34m im Ballwerfen und 1,36m im Hochsprung. Auch Alannah Stäudle war mit 1734 Punkten (11,02sec / 4,18m / 35m / 1,36m) auf Rang zehn nicht weit von der Spitze weg. Auf Platz 33 platzierte sich die vierte Filstal-Athletin Lena Kohn (1430). Im 68 Teilnehmerinnen starken Feld war Samira Huber aus Rottweil (2026) der Sieg nicht zu nehmen. Mit mehreren Bestleistungen in den Einzeldisziplinen war Miriam Steinbach von der LG Voralb beste Kreisvertreterin und legte mit 10,75sec über 75m, 4,37m im Weitsprung, 40m im Ballwerfen und 1,40m im Hochsprung ein Vierkampfergebnis von 1871 Punkten hin. In der Teamwertung reichten die 5261 Punkte zum sechsten Platz für die Mannschaft der LGF (Hommel, Willnich und Stäudle).

Nachdem sich alle Buben und Mädchen in dem vom Göppinger Sportwart Roland Mäußnest geleiteten Wettkampf im Vergleich zu den Kreismeisterschaften eine Woche zuvor hatten steigern können, waren auch die Betreuer Elmar und Moni Münkle sowie Tina und Steffen Hommel äußerst zufrieden mit dem Abschneiden ihrer Schützlinge.