Seit 18 Jahren ist Carsten Hördemann vom Leichtathletikkreis Göppingen als Kampfrichter tätig und war einige 100 Mal bei Wettkämpfen im Einsatz. Die Leidenschaft für sein Ehrenamt des seit 2018 in Baiereck wohnhaften 33-jährigen, gebürtigen Castrop-Rauxelers ist ungebrochen und so ist er an z...