Das Pusch-Data-Team des AST Süßen kämpfte in Erbach gegen brütende Hitze und Personalprobleme und rutschte in der 1. Baden-Württembergliga vom ersten auf den siebten Rang ab. Dagegen verteidigte das Hansalog Services-Team Göppingen seinen zweiten Platz in der Landesliga Nord.

