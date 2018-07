Leichtathletik Mara Mauser sorgt für den Höhepunkt

Göppingen / Rolf Bayha

Ideale äußere Bedingungen herrschten bei der Hürden-Kreismeisterschaft der Jugend U16/U14, die im Rahmen des Finales der XXS-Liga im Dr.-Heinrich-Zeller-Stadion an der Göppinger Hohenstaufenstraße ausgetragen wurden.

Stark besetzt war der 60 Meter-Hürdenlauf der W12 mit 23 Kreis-Athletinnen, den Isabell und Nika Frank von der Turnerschaft Göppingen beherrschten. Isabell setzte sich die Krone in 10,58 Sekunden als Zweite der württembergischen Bestenliste auf, Zwillingsschwester Nika holte sich in 10,80 den Vizemeistertitel. Auch in der W13 hatte die Turnerschaft die Nase vorn, als sich Cristina Mihael Bulea in 11,06 gegen elf Konkurrentinnen durchsetzen konnte. Filstal-Athlet Benjamin Deppert stieg in 11,64 auf das oberste Podest bei der M13 (60 m), bei der M12 überzeugte LG-Kamerad Collin Hommel (11,60).

Höhepunkt für LG Filstal-Trainer Roland Mäußnest war der Lauf seines W15-Schützlings Mara Mauser. Sie bestach als Kreismeisterin in der neuen persönlichen Bestzeit von 11,92 Sekunden, womit sie sich auf Rang vier der württembergischen Bestenliste platzierte. „Damit hat sie auch die Norm von 12,20 Sekunden für die DM in Bochum-Wattenscheid deutlich unterboten“, freute sich Mäußnest. Amelie Frech holte sich konkurrenzlos in 12,40 Sekunden den W14-Titel und hat sich in der Bestenliste ebenfalls auf dem vierten Rang eingebucht. Rolf Bayha

Kreismeisterschaft in Zahlen

Mädchen

80 m Hürden: U16 (W15): 1. Mara Mauser (LG Filstal) 11,92 Sekunden; 2. Clairline Liebl (LGF) 12,80; 3. Dea Gashi (LGF) 15,37. (W14): 1. Amelie Frech (LGF) 12,40. 60 m Hürden: U14 (W13): 1. Cristina Mihael Bulea (TS Göppingen) 11,06; 2. Linda Hartle (TSG Eislingen) 11,36; 3. Lina Mauser (LGF) 11,57; 4. Renuka Pfleiderer (LGF) 11,95; 5. Anna Prinzing (Eislingen) 12,14; 6. Miriam Steinbach (LG Voralb) 12,17. (W12): 1. Isabell Frank 10,58; 2. Nika Frank (beide TS GP) 10,80; 3. Alannah Stäudle (LGF) 11,11; 4. Lina Herr (TSGE) 11,37; 4. Emilia Blum (Voralb) 11,37; 6. Celina Heller (TSGE) 11,42.

Jungen

80 m Hürden: U16 (M14): 1. Jonathan Nitsche (LAT Schurwald) 14,71. 60 m Hürden: U14 (M13): 1. Benjamin Deppert (LG Filstal) 11,64; 2. Diell Gashi (LGF) 11,93; 3. Fabian Köhler (LGF) 12,70; 4. David Zurmühl (TSG Eislingen) 13,04; 5. Nico Schrenk (LGF) 13,83; 6. Oliver Machulla (LGF) 14,42. (M12): 1. Collin Hommel (LGF) 11,60; 2. Felix Hummel (LGF) 12,22; 3. Norick Mehlbeer (LGF) 12,91; 4. Jonas Ott (LGF) 13,04; 5. Noah Brömmer (LGF) 13,36; 6. Justin Hoffmann (TV Wangen) 14,63.