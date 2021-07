Beste Bedingungen genossen die U14-Mannschaften der XXS-Liga um den Sparkassen-Cup, die sich zum zweiten Durchgang im Uhinger Haldenbergstadion trafen.

Schon in der vergangenen Saison hatte die TG Geislingen beim Finale die Nase mit 271 Punkten Vorsprung vor dem Team des TGV Holzhausen vorn und konnte den Cup in die Vitrine stellen. Das gleiche Bild zeichnet sich wieder ab. Die Geislinger Nachwuchs-Athleten erkämpften sich in einer geschlossenen...