Marlene Windisch im blauen Trikot der TSG Eislingen knackte bei ihrem Goldlauf in 9:49,49 Minuten gleichzeitig ihren eigenen Kreisrekord von 9:50,15 Minuten, den sie am 29. Mai in der Schweiz erzielt hatte.

Über 1500 Meter nur Vierte, über 3000 Meter ein Start-Ziel-Sieg

Die Eislingerin war hochmotiv...