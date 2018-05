Leichtathletik Junge Filstäler fluten den Kreis mit Edelmetall

Ulm / Von Uli Bopp

Bei den Nachwuchs-Regionalmeisterschaften in Ulm sammelten die Leichtathleten der LG Filstal ganz viel Edelmetall.

W 12: Über 754 Meter wurde Alannah Stäudle Zweite (10,65) und Finja Willnich Dritte (10,71). Ricarda Hommel (11,17) lief auf Rang fünf, gewann aber dafür den Hochsprung mit 1,45 Metern. Willnich (1,36m) und Stäudle (1,33m) holten Silber und Bronze. Im Weitsprung gewann Willnich (4,46m) ebenfalls Silber, diesmal vor Hommel (4,32m). Alannah Stäudle war die stärkste Werferin. Die Kugel wuchtete sie auf konkurrenzlose 8,80 Meter, den Ball warf sie bei ihrem Sieg 36,50 Meter weit. Finja Willnich landete mit 33,00 auf Rang fünf.

W 13: Über 800 Meter schnappte Giulia Sottile in 2:47,56 Minuten ihrer Teamkollegin Noelle Sophie Haslanger (2:50,70) Bronze weg.

W 14: Gleich viermal ganz oben auf dem Podium stand Carla Kussmaul. Über 80 Meter Hürden lief sie in 12,83 Sekunden Bestleistung. In ihrer Lieblingsdisziplin Hochsprung reichten diesmal 1,56 Meter, um Teamkollegin Lisa Baumgartner mit fünf Zentimeter Vorsprung auf Platz zwei zu verweisen. Im Weitsprung landete sie genau bei 5,00m, Lisa-Marie Villirillo (4,40m) sprang auf Rang fünf. Auch den Diskus warf Kussmaul am weitesten (26,37m), Elena Kerqota holte mit 20,94m Bronze, im Kugelstoßen verpasste sie mit 8,78m als Viertplatzierte ebenso eine Medaille wie im Speerwerfen (25,67m). Fast hätte Carla Kussmaul noch einen fünften Einzelsieg gelandet, als Zweite über 100 Meter fehlten ihr zwei Hundertstel. Die 4x100m-Staffel der LG Filstal gewann in der Besetzung Liebl/Kussmaul/Herrmann und Mauser in hervorragenden 49,49 Sekunden den U 16-Titel.

W 15: Mia Herrmann holte in exzellenten 12,41 Sekunden den Titel über 100 Meter vor Clairline Liebl, die sich auf 12,67 verbesserte. Platz vier ersprintete sich Fannie Liebisch (13,51). Ihr schneller Anlauf trug Herrmann im Weitsprung auf die Siegesweite von 5,34m. Mara Mauser holte mit 5,18m Silber. Das gleiche Edelmetall gab es für sie auch im Hochsprung (1,51m). Über 80m Hürden war Mauser der Titel nicht zu nehmen, ihre 12,30 Sekunden erreichte keine andere Läuferin auch nur annähernd. Ebenfalls einen ungefährdeten Sieg für die LG Filstal gab es durch Mittelstrecklerin Sarina Hampel, die für die 800 Meter 2:33,63 Minuten benötigte. Im Kugelstoßen ging es knapp her, Dea Gashi egalisierte erst im letzten Versuch die 12,62m von Milaine Ammon (LG Staufen). Da sie mit 12,54m den klar besseren zweiten Versuch vorzuweisen hatte, sicherte sie sich das Gold.

M 12: Als klar stärkster Hochspringer erwies sich Chris Villirillo, der 1,49m meisterte. Mattis Nill, überquerte als Dritter 1,37m. Im Ballwurf ging es andersrum. Nill gewann mit 43 Metern, Villirillo holte mit 41 Metern Bronze. Collin Hommel warf gleich weit, hatte aber beim zweitbesten Wurf weniger zu bieten und wurde Vierter. Aufs Podest brachte ihn allerdings sein Kugelstoß von 7,42m. Zwei Medaillen gab es auch für Max Krafft: Silber für den Weitsprung von 4,38m und Bronze für den 75m-Lauf 11,57 Sekunden, im Vorlauf lief er noch schneller (11,10). Dritter wurde Nill im Weitsprung mit 4,18m.

M 13: Benjamin Deppert holte für die LG die einzigen Podestplätze dieser Altersgruppe. Im Kugelstoßen schnappte er sich mit 8,63 Metern Silber, Bronze gab es für den Ballwurf von 41,50m.

M 14: Über 80 Meter Hürden war Samuel Maurer in 12,50 Sekunden der Schnellste; er sprang außerdem 1,46m hoch und damit als Dritter aufs Podest. Cornelius Göser lief über 100m die drittbeste Zeit (13,57). Die gleiche Platzierung ergab auch sein Speerwurf von 30,07m. Noch besser klappte es mit dem Diskus, 26,40m brachten ihm Silber. Über 800 Meter kam Jan Nill in 2:40,97 min. als Vierter ins Ziel.

M 15: Lukas Broneske holte mehrere Medaillen erfolgreich. Das Kugelstoßen gewann er mit einer Weite von 10,25m ebenso wie das Diskuswerfen (35,20m). Über 800 Meter lief er nach 2:35,34 Minuten als Zweiter ins Ziel; über 100m in 13,07 sec als Dritter. Außerdem holte er sich im Hochsprung mit 1,51m Bronze. Luis Rieker gewann den Titel im Speerwurf (38,04m) und im Weitsprung (5,06m). Jeweils Zweiter wurde er im Diskuswerfen mit 28,88m und über 100m in 12,74 Sekunden. Gold gab es zudem für Marvin Pfizenmaier, der in 12,04 Sekunden Teamkollege Matteo Schmid (14,11) auf Platz zwei verwies. Schmid schaffte außerdem über 800m in 2:35,93 Minuten einen dritten Rang.