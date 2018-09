Leichtathletik Großkopf überlegen

Rechberghausen / rb

Keine Chance gab Johannes Großkopf vom Sparda-Team Rechberghausen den 184 Konkurrenten beim Lappertallauf über 12,6 Kilometer, der im Rahmen der Lauterner Landschaftsläufe im Ostalbkreis bei Heubach zum 14. Mal über die Bühne ging. In 44:17 Minuten ließ der Bettringer das Feld hinter sich.

Gleich beim Start im Ortskern von Lautern in Richtung Lappertal nahm er das Zepter in die Hand. Am Pfaffenberg und auf dem Bierweg zurück ins Ziel hatten die Verfolger Großkopf schon lange aus den Augen verloren. Bernd Ruf vom LAC Essingen folgte erst dreieinhalb Minuten später (47:47). Steffen Krebs von der KSK Ostalb komplettierte das Podest in 48:24 Minuten. Laura Sanktjohanser genügten 53:43 Minuten für den Sieg bei den Frauen vor Monika Schneider von der KSK Ostalb, die über eine Stunde benötigte. rb

Weitere Ergebnisse: 73. Rüdiger Luithle (Ottsilla-Team Ottenbach) 1:05:55. Ostalb-Panoramalauf (23,5 km): 6. Robin Habermann (Göppingen) 1:45:08 – 2. M; 12. Klaus Stark (Geislingen) 1:50:58 – 3. M; 31. Uwe Oswald (Sparda) 2:02:12 – 2. M55.