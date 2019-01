Leichtathletik Große Hoffnung U 16-Mädchen

Von Rolf Bayha

Uwe Seyfang, bis vergangenen Freitag noch Vorsitzender des Leichtathletikkreises Göppingen, bezeichnet die U16-Athletinnen der LG Filstal als „geballte Macht“. „Man kann nur hoffen, dass die Mädchen dieses hohe Niveau über das Hochrücken in die nächsten Altersklassen ein paar Jahre halten können“, wünscht sich der 78-jährige Dürnauer, seit 15 Jahren an der Spitze der Leichtathleten, Kenner des Bestenlisten-Zahlenwerks und bei allen Wettkämpfen im Kreis intensiver Beobachter.

Das Filstäler W15-Quartett, Clairline Liebl, Mia Herrmann, Amelie Frech und Mara Mauser, sicherte sich in der 4 x 100 m-Staffel bei der DM in Wattenscheid mit grandiosen 48,09 Sekunden im Vorlauf den Bestenlisten-Rang zwei hinter dem SC Magdeburg (47,07). Zuvor hatte sich Mia Herrmann in einem sensationellen 100 m-Rennen die Goldmedaille in 12,23 Sekunden erkämpft. Damit steht die Holzhäuserin auf dem sechsten Platz in der Liste. Im Siebenkampf landete das Trio Amelie Frech, Clairline Liebl und Carla Kussmaul (W 14) mit 10 642 Punkten auf dem siebten Listenplatz. Carla Kussmaul setzte sich mit 1,68 Meter im Hochsprung auf Rang fünf und schob sich sogar noch in der W 15 auf den 18. Platz.

Eine sichere Bank für den Leichtathletikkreis sind seit drei Jahren die Neudeck-Zwillinge, die mit den meisten Einzelnennungen (Felix sieben und Oskar fünf) unter den Athleten der Kreisvereine vertreten sind. Die beste Platzierung erreichte Felix mit dem vierten Platz im Zehnkampf mit 6836 Punkten. Zusammen mit Bruder Oskar und Jannis Keller ließ er sich nach zwei harten Wettkampftagen bei den Deutschen U 18-Meisterschaften mit 17 982 Punkten sogar Mannschafts-Gold umhängen. In der Bestenliste reichte es für die LGF hinter dem SV Halle (18 446) für Rang zwei.

Stets in der Bestenliste vertreten ist Kugelstoßerin Lena Urbaniak von der LG Filstal, die nach Schmerzen im Rückenbereich die Saison abbrechen musste. Mit ihrer beim Werfertag in Bad Boll am 1. Mai erzielten Leistung von 16,97 Meter verewigte sich die Böhmenkircherin, nach vielen Jahren mit an der deutschen Spitze, dennoch auf Rang sieben in der Bestenliste. Eine Top-Ten-Platzierung bei den Männern erzielte als Neunter Jakob Köhler Baumann mit 5,41 Meter im Stabhochsprung, womit er sich im Juni im Ulmer Donaustadion den Landesmeistertitel holte. Ebenfalls mit dem Stab glänzte der Filstäler U 20-Athlet Fabian Brunner mit 4,80 Meter und dem fünften Rang in der Liste, womit er in der U 23 als 17. vertreten ist.

Seit langem wieder von sich reden machen die Langstreckenläufer: U 18-Athlet Manuel Steinhilber erreichte in seiner ersten Saison beim Sparda-Team Rechberghausen im Zehn-Kilometer-

Straßenlauf gleich den 18. Rang.

Der Geislinger Top-Läufer Thorben Dietz setzte sich mit einigen starken Leistungen in Szene und ist mit vier Nennungen vertreten : im Halbmarathon (Rang 11), im Zehn-Kilometer-Straßenlauf (11.) und im 3000- (25.) und 5000 m-Bahnlauf (33.).

Außer der LG Filstal mit insgesamt 46 Nennungen und dem Sparda-Team mit einer ist noch die LG Lauter mit Hannah Geiger mit ihrem 30. Platz im Speerwurf in der Rangliste aufgeführt.

Männer: M20: 3000 m: 25. Thorben Dietz (LG Filstal) 8:31,15. 5000 Meter: 33. Dietz 14:28,11. 10 km: 11. Dietz 29:39. Halbmarathon: 11. Dietz 1:05:21. Stabhoch: 9. Jakob Köhler-Baumann (LGF) 5,41. U23: Stabhoch: 17. Fabian Brummer (LGF/U20) 4,80. U20: Hochsprung: 39. Felix Neudeck (LGF/U18) 1,92. Stabhoch: 5. Fabian Brummer 4,80; 40. Felix Neudeck 4,20 (U18). Speer: 49. Oskar Neudeck (LGF/U18) 52,20. U18: 10 km 18. Manuel Steinhilber (Sparda-Team) 35:17. Hochsprung: 14. Felix Neudeck 1,92; 25. Oskar Neudeck 1,89. Stabhoch: 19. Felix Neudeck 4,20; 29. Oskar Neudeck 4,00. Weitsprung: 39. Felix Neudeck 6,59. Speer: 12. Oskar Neudeck 63,21; 19. Felix Neudeck 61,43; 29. Jannis Keller (LGF) 58,40. Zehnkampf: 4. Felix Neudeck 6836; 11. Oskar Neudeck 6252. Zehn-Kampf Mannschaft: 2. LGF (F. und O. Neudeck, Keller) 17 982.

Frauen: W20: Kugelstoß: 7. Lena Urbaniak (LGF) 16,97. U23: 4 x 100 m: 28. LGF (Liebl, Herrmann, Frech, Mauser) 48,09. U20: 100 m Hürden: 32. Lisa-Maria Oechsle (LGF/U16) 14,83. 4 x 100 m: 22. LGF (Liebl, Herrmann, Frech, Mauser) 48,09. U18: 100 m: 31. Mia Herrmann (LGF/W15) 12,23. 4 x 100 m: 5. LGF (Liebl, Herrmann, Frech, Mauser) 48,09. Hochsprung: 37. Carla Kussmaul (LGF/W14) 1,68. Stabhoch: 49. Melina Diebolder (LGF) und Clairline Liebl (W15) 3,00. Kugel: 35. Dea Gashi (LGF/W15) 13,37. Siebenkampf: 26. Mandy Münkle (LGF) 4849; 35. Lina-Sophie Hommel (LGF) 4755. U16: 4 x 100 m: 2. LGF (Liebl, Herrmann, Frech, Mauser) 48,09. Siebenkampf Mannschaft: 7. LGF (Frech, Liebl, Kussmaul) 10 642. W15: 100 m: 6. Mia Herrmann 12,23; 21. Clairline Liebl 12,43. 80 Meter Hürden: 22. Mara Mauser (LGF) 11,92. Hochsprung: 18. Carla Kussmaul (W14) 1,68. Stabhoch: 17. Clairline Liebl 3,00. Kugel: 10. Dea Gashi 13,37. Speer: 30. Hannah Geiger (LG Lauter) 38,60. W14: 80 m Hürden: Carla Kussmaul 12,35. Hochsprung: 5. Carla Kussmaul 1,68. Weitsprung: 17. Amelie Frech (LGF) 5,39. Siebenkampf: 12. Amelie Frech 3551; 15. Carla Kussmaul 3522.