Interview: Trainer Andreas Frey ist davon überzeugt, dass seine junge Mannschaft dem Druck der Tabellenführung standhält.

Mit einem 26:22-Sieg bei Mitkonkurrent TV Reichenbach hat sich der TV Altenstadt die Tabellenführung der Handball-Landesliga umgehend zurückgeholt. Trainer Andreas Frey traut seiner jungen Mannschaft die mentale Stärke zu, mit dem Druck umgehen zu können.

Man hat an den Reichenbachern gesehen wie schwer es ist, mit Druck umzugehen. Die hatten ja schon alles gerichtet, um mit einem Sieg praktisch schon die Meisterschaft zu feiern.

Ja, die Mannschaft hätte nach den zwei Niederlagen in Folge ja auch mit dem Gedanken nach Reichenbach fahren können, dass sie da sowieso keine Chance hat. Sie hat ihre Reifeprüfung bestanden, dabei hat uns die Erfahrung aus der Relegation im Vorjahr enorm geholfen.

Im ersten Jahr Zweiter, im zweiten Erster?

Andreas Frey leitet in seiner zweiten Saison als Trainer die Geschicke von Handball-Landesligist TV Altenstadt. Im Vorjahr führte der Kuchener seine Mannschaft auf Anhieb völlig überraschend zur Vize-Meisterschaft, scheiterte aber in den Relegationsspielen zur Württembergliga. In seinem zweiten Jahr klopft der 42-Jährige sogar an die Tür zur Meisterschaft.

Als Spieler war Andreas Frey viele Jahre für die SG Kuchen-Gingen aktiv. Seinen Heimatverein betreute er bis zu seinem Wechsel nach Altenstadt sieben Jahre lang als Trainer im Gespann mit Martin Geiger oder alleinverantwortlich. Er drückt der SG weiter die Daumen.