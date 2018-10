Rot am See Vom Stadion ins Gelände verlegt

Rot am See

Rot am See / Frank Maier

Zum 35. Mal wird am Samstag der Muswiesen-­­

lauf ausgetragen. Dieser Volks­lauf hat als einer der ältesten Volksläufe in der Region eine große Tradition und eine treue Läufergemeinde. Seit Mitte der 1980er-Jahre wird der Hauptlauf über 10 000 Meter ausgetragen, in den Anfangsjahren noch am Sonntag nach der Muswiese. Gerannt wurde auf der Tartanbahn um den damals neuen Stadionsportplatz in Rot am See, der wenige Jahre zuvor gebaut worden war.

Zum Start kein Volkssport

Das Teilnehmerfeld war am Anfang überschaubar, im ersten Jahr versuchten sich gerade einmal sieben Läufer an den 25 Stadionrunden. Laufen war seinerzeit eben noch kein Volkssport und bestenfalls etwas für Sportverrückte. Die Zeiten haben sich seitdem natürlich gewaltig geändert, und mit der allgemeinen Laufbegeisterung sind auch die Starterzahlen beim Muswiesenlauf im Laufe der Jahre stetig angestiegen. Im Jahre 1990 entschloss sich der Turnverein Rot am See dann, mit der Veranstaltung vom Sta­dion direkt auf das Muswiesengelände umzuziehen. Eine Maßnahme, die richtungsweisend sein sollte. Die Streckenführung, die vom Ausstellungsgelände in Musdorf durch Wald und Flur Richtung Reubach und Kühnhard zurück nach Musdorf führt, hat sich seitdem nur marginal verändert.

Das Laufprogramm wurde ebenfalls den gestiegenen Bedürfnissen der Läuferschar angepasst. So wurde 1994 erstmals ein vom damaligen Lauftreff des TV Rot am See initiierter Sechs-Kilometer-Hobbylauf durchgeführt. Die Kinder- und Jugendläufe folgten dann im Jahr 2008. Seitdem ist die Veranstaltung noch stärker ins Bewusstsein gerückt und heute gehören die Laufwettbewerbe, ähnlich wie Jungviehprämierung, Metzgertanz oder Mittelstandskundgebung, zum festen Bestandteil des Muswiesenprogramms.

Einer der Läufer, die dem Muswiesenlauf schon seit fast 30 Jahren die Treue halten, ist der Crailsheimer Roland Klie, der 10 000-Meter-Sieger des Jahres 1991. Der Spitzenläufer des TSV Crailsheim hat bereits im Juli für den Zehn-Kilometer-Lauf zugesagt; Kurzentschlossene können sich noch heute online unter www.muswiesenlauf.de anmelden. Nachmeldungen sind vor Ort in der „Hofburg“ möglich.

Gespannt sein darf man auf das junge Lauftalent Leonie Dabrunz von der TSG Esslingen. Die W-15-Läuferin hat über 800 Meter und im Triathlon bereits einige Erfolge gefeiert, so beispielsweise beim Haller Dreikönigslauf Anfang dieses Jahres, wo sie den Fünf-Kilometer-Lauf in einer Zeit von 20:39 Minuten gewann.

Mehr als 50 Helfer des Turnvereins Rot am See sind den Tag über an den Anmeldeschaltern, als Streckenposten und bei der Zeitnahme im Einsatz und kümmern sich um das Wohlergehen der erwarteten 350 bis 400 Läufer.