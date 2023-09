Für die viertklassigen Regionalliga-Basketballer des SV 03 Tigers Tübingen beginnt bereits am Samstag, 16. September 2023, die neue Saison 2023/2024 in der 1. Regionalliga Südwest. Insgesamt 15 Mannschaften gehen an den Start, zahlreiche Teams möchten den Aufstieg in die drittklassige 2. Bundesl...