Premieren-Sieg bei Glory 69, Sieg im Hass-Duell gegen seinen Dauer-Rivalen Mohamed Abdallah und damit nun bester Schwergewichts-Kickboxer Deutsch­lands: Eigentlich hätte der Samstagabend für Michael Smolik nicht viel besser laufen können. Im Anschluss an die dritte Runde wurde der Satteldorfer nach „Split-Decision“ von der Jury zum Sieger des Glory-Fights, der Champions-League des Kickboxens, erklärt. Doch beide Profis wurden ab der zweiten Runde vom Düsseldorfer Publikum im ISS-Dome ausgebuht, da im Ring nichts von der jahrelangen Fehde zu sehen war, die vor allem in sozialen Medien ausgetragen wurde.

Explosiver Beginn des Satteldorfer Kickboxers

Als Hassduell angekündigt, hielt der Kickbox-Kampf zwischen Smolik und Abdallah nicht das, was er versprach. Dabei legte Smolik explosiv los: Nachdem die beiden einen Handschlag zu Beginn des Kampfes verweigerten, rannte der Satteldorfer von seiner Ecke direkt auf seinen Gegner zu und versuchte, einen eingesprungenen Kick in Richtung des Kopfes seines Kontrahenten zu landen. Es sollte eine der wenigen spektakulären Szenen an diesem Abend bleiben.

Smolik ist der aktivere Kämpfer

Denn immer wieder war der aktivere Smolik von seinem Gegner zum Nahkampf-Geplänkel gezwungen und konnte so seine sonst gefürchteten Kicks nicht durchbringen. Er probierte es stattdessen immer wieder mit Kniestößen. Dabei war diese Taktik wahrscheinlich von Abdallah beabsichtigt: Er gilt als der stärkere Boxer von beiden, wohingegen Smolik vor allem durch seine Kicks bekannt ist. Deshalb versuchte Abdallah, seinem Gegenüber dafür keinen Raum zu lassen und kam immer wieder auf Smolik zu – was fast immer im Clinch endete, also der gegenseitigen Umklammerung der Kickboxer.

Diese Kuschel-Taktik sorgte sogar dafür, dass die beiden Kontrahenten vom Ringrichter ermahnt wurden, dass es sich um einen Kickbox-, und nicht um einen Ringkampf handle. Nach Ablauf der dritten Runde musste dann schließlich die Jury entscheiden: Vier Mitglieder sahen Smolik vorne, nur einer Abdallah. Damit hatte Smolik seinen ersten Glory-Kampf gewonnen.

Das Kriegsbeil zwischen Smolik und Abdallah ist jetzt begraben

„Ich hätte gern gezeigt, was ich wirklich drauf habe. Das war leider nicht möglich. Der Kampf musste so gekämpft werden“, lässt Smolik seine Fans auf Instagram wissen.

Über seinen Kontrahenten sagte Smolik nach dem Duell, er sei der Teufel für ihn gewesen und habe versucht, sein Leben und seine Karriere zu zerstören. „Jetzt habe ich ihn besiegt, aber er wollte nicht kämpfen. Trotzdem, Respekt für ihn.“ Der Krieg sei nun vorbei, die beiden umarmten sich noch im Ring.

Michael Smolik bleibt vorerst doppelter WKU-Weltmeister

Seine beiden Weltmeistertitel im Thai- und Kickboxen in der „World Kickboxing and Karate Union“ wird Smolik übrigens wohl nicht mehr verteidigen. Ab März sind die Titel vakant und werden erneut ausgekämpft, bis dahin hat er beide Gürtel inne.

So hat Mohamed Abdallah auf die Niederlage reagiert:

Und wie geht es nun für den 28-Jährigen weiter? Zunächst einmal möchte er sein einst geplantes zweites Fitnessstudio in Crailsheim nicht eröffnen. „Ich will meine Freiheiten behalten und neue Ziele verfolgen.“ Der Satteldorfer will sich bei einer Casting-Agentur in Amerika schauspielerisch weiterbilden. Zudem will er möglicherweise in den USA beim Cage-Fighting einsteigen. „So eine Chance, in Amerika etwas zu machen, kann ich mir nicht entgehen lassen“, sagt Smolik.

