Nach drei Niederlagen in den letzten vier Spielen ist die Stimmung bei Manchester City im Keller. Nach der 0:1-Pleite im Spitzenspiel gegen Arsenal kam es zu einem hitzigen Streit zwischen Stürmerstar Erling Haaland und Kyle Walker auf der einen Seite und dem Assistenzcoach von Arsenal, Nicolas Jover, auf der anderen Seite. Interessanterweise hatte Jover von 2019 bis 2021 noch bei Manchester City gearbeitet.

Erling Haaland blieb im Topspiel der Premier League gegen Arsenal ohne Treffer.

© Foto: Adrian Dennis/afp

Bei Haaland und Walker liegen die Nerven blank

Manchester-Starcoach Pep Guardiola wollte die Situation im Spielertunnel hinterher nicht aufklären. „Ich weiß, was passiert ist, aber ich werde nichts sagen“, sagte der Spanier.

Arsenal bezwingt Manchester City

Vizemeister FC Arsenal hat Manchester City die zweite Niederlage in Folge in der Premier League beschert. Im Topspiel bezwangen die Gunners City mit 1:0. Während Arsenal mit Tottenham Hotspur an der Spitze steht, fiel das Team von Pep Guardiola auf Rang drei zurück. Nationalspieler Kai Havertz bereitete den Siegtreffer durch Gabriel Martinelli in der 86. Minute vor.

Nach 12 Siegen die erste City-Niederlage gegen Arsenal

Manchester City war in der ersten Hälfte dominierend, hatte vor allem zu Beginn beste Chance auf den ersten Treffer. Ohne Havertz in der Startelf kam Arsenal nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel, jedoch zunächst nicht zu großen Gelegenheiten. Als alles nach einem Unentschieden aussah, legte der eingewechselte Havertz auf Martinelli vor, der zum 1:0 verwandelte. Für Man City ist es nach zuvor zwölf Siegen in Serie die erste Niederlage gegen den FC Arsenal.