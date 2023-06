Heute ist es soweit! Die VfL Wolfsburg Frauen treffen im Finale der Women‘s Champions League 2023 auf den favorisierten FC Barcelona. Am Samstag, 3. Juni 2023, kommt es im Philips-Stadion in Eindhoven zum Duell der beiden Spitzenmannschaften im Frauenfußball. Holen sich die Wölfinnen zehn Jahre nach dem ersten Triple den dritten Titel in der Champions League?

Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr. Alles zum Spiel gibt es im Liveticker.