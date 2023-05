Dank Edel-Joker Jamal Musiala hat der FC Bayern den verhängnisvollen Patzer von Borussia Dortmund genutzt und sich auf der Zielgeraden doch noch den elften Titel nacheinander in der Fußball-Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gewann am Samstagnachmittag beim 1. FC Köln durch Musialas Treffer in der 89. Minute 2:1 (1:0) und entriss dem Rivalen aus Dortmund, der als Tabellenführer und großer Favorit gegen Mainz 05 nur 2:2 spielte, die so sicher geglaubte Meisterschale.

Die Bayern konnten ihr Glück kaum fassen, die Dortmunder Spieler sackten nach dem Abpfiff zu Boden. Im mit mehr als 80 000 Zuschauern gefüllten Signal-Iduna-Park wurde es mucksmäuschenstill. Der BVB hatte es in der eigenen Hand – und hat eine historische Chance verpasst.

Zur Pause lagen die Dortmunder bereits mit 0:2 zurück. Beim Stand von 1:0 für die Gäste verschoss Sebastien Haller einen Elfmeter und vergab damit den möglichen Ausgleich. Es sollte ein schwarzer Nachmittag für alle Borussen werden, die nie so recht in das Spiel fanden und mit dem Druck offenbar nicht umzugehen wussten.

Salihamidzic und Kahn weg? Gerüchte um die Bayern-Bosse

Die Bayern lagen zur Halbzeit in Köln mit 1:0 vorne. Es war ein irres Saisonfinale mit Spannung pur. Nach der Führung durch Kingsley Coman (8.) schien der Handelfmeter von Dejan Ljubicic (81.) den Bayern den Titel zu entreißen, dann traf der erst vier Minuten zuvor eingewechselte Musiala (89.). Somit holte der im März verpflichtete Trainer Thomas Tuchel nach dem Aus in der Champions League und im DFB-Pokal doch noch seinen ersten deutschen Meistertitel. Ob dieser bei der Aufsichtsratssitzung am Dienstag Vorstandschef Oliver Kahn, der am Samstag grippekrank in Köln fehlte und Sportchef Hasan Salihamidzic den Job retten wird, bleibt abzuwarten.

Unmittelbar nach dem Abpfiff machten Meldungen die Runde, wonach sowohl Kahn als Salihamidzic die Münchner verlassen müssen. Als die Bayern-Spieler um 17.41 die Meisterschale überreicht bekamen, gab es eine gellendes Pfeifkonzert von den Kölner Fans. Die alten und neuen Champions ließen sich davon nicht beeindrucken und feierten mit ihren zahlreich mitgereisten Anhängern.

„Da wirst du ja verrückt. Dass ich so eine Meisterschaft nochmal erlebe“, sagte Bayern-Routinier Thomas Müller. „Unsere Rückrunde war so chaotisch, auf und neben dem Platz.“

Die Dortmunder Fans feierten ihre Mannschaft, obwohl der große Traum geplatzt war. „Es zeigt, was wir für tolle Fans haben. Es war ein unfassbare Atmosphäre“, sagte Routinier Mats Hummels. „Es kann uns aber nicht richtig trösten. Heute fällt es schwer, das Ganze einzuordnen. Die nächsten Tage werden schwer. Es wird schwer, das zu verarbeiten.“