Aktuell findet in Budapest die Leichtathletik-WM statt. 40 Jahre nach der ersten Austragung in Helsinki finden damit die 19. Weltmeisterschaften der Leichtathleten statt. Ausgetragen wird die Weltmeisterschaft im schönen Stadion Nemzeti Atletikai Központ in Budapest, direkt an der Donau gelegen. Insgesamt 49 Mal geht es vom 19. bis 27. August um Gold, Silber und Bronze.

Wie die Athleten für ihre Nationen abgeschnitten haben und wie der aktuelle Medaillenspiegel aussieht, erfahrt ihr hier.

Leichtathletik-WM 2023: Der Medaillenspiegel nach 18 von 49 Entscheidungen

Bei der Leichtathletik-WM werden in jeweils 24 Disziplinen bei den Männern und Frauen (dazu die Mixed-Staffel über 4x400 m) Medaillen vergeben. Das ist der Stand nach 18 von 49 Entscheidungen (Gold, Silber, Bronze, Gesamt):

1. USA 6 4 2

2. Spanien 2 0 0

3. Äthiopien 1 3 2

4. Großbritannien 1 1 1

4. Italien 1 1 1

4. Kenia 1 1 1

7. Schweden 1 1 0

8. Burkina Faso 1 0 0

8. Kanada 1 0 0

8. Marokko 1 0 0

8. Serbien 1 0 0

8. Uganda 1 0 0

13. Jamaika 0 2 1

14. Kuba 0 1 1

15. Australien 0 1 0

15. Botswana 0 1 0

15. Polen 0 1 0

15. Slowenien 0 1 0

19. Niederlande 0 0 2

20. Brasilien 0 0 1

20. China 0 0 1

20. Katar 0 0 1

20. Litauen 0 0 1

20. Rumänien 0 0 1

20. Tschechien 0 0 1

20. Ungarn 0 0 1

Deutschland bei der Leichtathletik-WM: Wer ist dabei?

Ganz bitter aus deutscher Sicht: Weil sich Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo verletzt hat, fehlt dem deutschen Team das größte Aushängeschild. Außerdem fällt mit Weltrekordlerin Sydney McLaughlin-Levrone aus den USA ein internationaler Topstar verletzungsbedingt aus. Ein neuer Usain Bolt ist weiter nicht in Sicht, aber Ausnahmekönner wie etwa Stabhochsprung-Überflieger Armand "Mondo" Duplantis (Schweden), Hürden-Ass Karsten Warholm (Norwegen) oder Sprinter Noah Lyles (USA) preschen ins Rampenlicht.

Wie stehen die deutschen Chancen auf Medaillen?

Den deutschen Athleten steht ein Debakel bevor. Im Vorfeld der Heim-EM-Party hatten in Eugene nur Mihambo (Gold) und die Sprintstaffel der Frauen um Gina Lückenkemper (Bronze) Medaillen geholt – es war die schlechteste WM-Bilanz in der deutschen Leichtathletik-Geschichte. Weil nun neben Mihambo auch weitere DLV-Asse verletzt fehlen werden, spricht nicht viel für eine deutlich bessere Ausbeute. Die größten Hoffnungen des deutschen Teams starten erst am Ende der Wettkämpfe: Die beiden Zehnkämpfer Leo Neugebauer und Niklas Kaul sowie Julian Weber im Speerwurf.

Große Hitze: Programmänderung bei Leichtathletik-WM

Die große Hitze in Budapest hat zu einer Programmänderung bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften geführt. Wie der Weltverband am Dienstag mitteilte, wurden die Vorläufe der Frauen über 5000 Meter an diesem Mittwoch vom Vormittag auf den Abend verlegt. Nach einem Unwetter zum Auftakt am vergangenen Samstag steigen die Temperaturen in Budapest seitdem jeden Tag über 30 Grad.

In der zweiten WM-Hälfte sind noch einige Ausdauer-Wettbewerbe vorgesehen. Am Donnerstag sollen die Geherinnen und Geher über 35 Kilometer antreten. Für Samstag ist der Marathon der Frauen geplant, für den abschließenden Sonntag der Marathon der Männer. Als Startzeit ist jeweils 7.00 Uhr vorgesehen. Dann betragen die Temperaturen nur etwa 20 Grad, die Luftfeuchtigkeit ist derzeit aber immer sehr hoch.

Preisgelder: So viel Geld können die Athleten verdienen

WA zahlt erneut für die ersten acht Plätze Preisgelder aus. Für Gold beträgt die Prämie 70.000 US-Dollar (rund 64.000 Euro), für Silber 35.000 Dollar und für Bronze 22.000 Dollar. Der achte Platz wird noch mit 5000 Dollar belohnt. Darüber hinaus gibt es eine Weltrekord-Prämie in Höhe von 100.000 Dollar. Auch für die Staffeln gibt es Preisgelder, die Sieger erhalten hier 80.000 Dollar.