Jule Niemeier ist zuversichtlich, dass sie sich in Richtung voll belastbar ist. Tennisprofiist zuversichtlich, dass sie sich in Richtung Wimbledon gut entwickelt. Michael Geserer bestätigte auf Anfrage des SID, dass Niemeiers Hand nach ihrem Sturz in Berlin und der darauffolgenden Absage der Teilnahme in Bad Homburg beim Krafttraining nun wiederist.

Noch keine Einheiten auf dem Platz absolviert

Bislang hat die 23-Jährige, die in der TennisBase in Regensburg trainiert, noch keine Einheiten auf dem Platz absolviert. Jedoch ist Physiotherapeut Florian Zitzelsberger zufrieden mit dem Heilungsprozess, der planmäßig verläuft.

Niemeier erlitt am vergangenen Donnerstag in Berlin im Achtelfinal-Duell gegen die Tschechin Marketa Vondrousova eine Verstauchung des Handgelenks und musste aufgeben. Das diesjährige Turnier beginnt am Montag.

Bei der vergangenen Wimbledon-Ausgabe erreichte Jule Niemeier das Viertelfinale, wo sie sich der Deutschen Tatjana Maria geschlagen geben musste.

Niemeier sorgte bei Wimbledon 2022 für viel Aufsehen

Im letzten Jahr sorgte sie für Aufsehen, als sie das Viertelfinale in Wimbledon erreichte. Dort war für sie ausgerechnet gegen die Deutsche Tatjana Maria Schluss. In drei Sätzen verlor sie mit 6:4, 2:6 und 5:7.

Bei der diesjährigen Wimbledon-Ausgabe möchte die Deutsche ähnlich weit kommen. Der 103. der Weltrangliste werden jedoch nur Minimalchancen zugerechnet, was das Erreichen des Viertelfinales oder späterer Runden im Turnier angeht.