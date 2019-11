Nur zwei Tage blieben den Bundesliga-Handballern von Frisch Auf Göppingen nach der peinlichen 26:32 (15:14)-Heimniederlage gegen Nachbar HBW Balingen-Weilstetten zum Wunden lecken. Schon am Dienstag richtete sich der Blick des Teams nach vorne, denn an diesem Donnerstag (19 Uhr/Sky) muss die Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer in der Kasseler Rothenbachhalle bei der MT Melsungen antreten.

Frisch-Auf-Trainer Mayerhoffer: Wollen Scharte schnell auswetzen

Dass sein Team wenig Zeit zum Nachdenken und Jammern hatte, kommt dem Frisch-Auf-Coach gerade recht. „Das ist ganz gut, so haben wir die Möglichkeit, die Scharte schnell auszuwetzen“, meinte er an diesem Mittwoch auf der Fahrt nach Hessen. Dabei ist sich Mayerhoffer der Schwere der Aufgabe bewusst. „Melsungen hat eine sehr starke Mannschaft, die den Anspruch hat, zu den ganz Großen vorzustoßen. Mit ihren Siegen gegen die Rhein-Neckar-Löwen und Magdeburg haben sie gezeigt, wozu sie in der Lage sind.“

Die Nordhessen, in deren Reihen unter anderem die vier deutschen Nationalspieler Julius Kühn, Tobias Reichmann, Finn Lemke sowie der ehemalige Göppinger Kai Häfner stehen, belegen derzeit mit 17:9 Punkten den sechsten Rang, Frisch Auf ist nach den beiden Niederlagen beim Deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt (22:28) und gegen Balingen mit 11:15 Zählern Zehnter. In der vergangenen Saison verloren die Frisch-Auf-Profis sowohl in eigener Halle (27:30) als auch in Kassel (22:25). In der Spielzeit 2017/2018 hingegen gewannen die Grün-Weißen beide Vergleiche.

Frisch Auf Göppingen mit Ivan Sliskovic und Josip Peric

Rückraumspieler Ivan Sliskovic, der nach sechswöchiger Verletzungspause im Heimspiel gegen Balingen sein Comeback gab, wird auch in Kassel mit an Bord sein. Ob er gleich zur Startformation gehören wird, ließ Mayerhoffer gestern noch offen. Spielmacher Josip Peric, der mit Knieproblemen in das Balingen-Spiel gegangen war, ist mittlerweile wieder fit und kann beschwerdefrei auflaufen.

Frisch-Auf-Trainer Mayerhoffer vergleicht die Ausgangslage vor dem Auftritt seiner Mannen bei der MT Melsungen mit der vor der Partie in Flensburg: „Man muss ehrlich sein. Es ist sehr schwierig, dort etwas zu holen. Die Trauben hängen hoch, aber wir wollen es besser machen als zuletzt.“

Auch Linkshänder Srdjan Predragovic nahm gestern im Mannschaftsbus Platz und fuhr mit nach Kassel. Doch auch dort wird der Bosnier wohl nicht über die Reservistenrolle hinauskommen. Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne hatte vergangene Woche erklärt, dass der Klub nicht mehr mit Predragovic plane und ihm gleichzeitig empfohlen, einen anderen Verein zu suchen. Wie es mit dem 24-Jährigen weitergeht, ist noch unklar. Mayerhoffer: „Er ist nach wie vor bei uns dabei. Wir sind auf der Suche nach einer Lösung. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“