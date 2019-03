Ganz überraschend holten sich die C-Juniorinnen der SGM Donzdorf in Pfungstadt die Süddeutsche Meisterschaft im Hallenfußball (Futsal).

In ihrem ersten Spiel trafen die Donzdorfer Juniorinnen auf den Bundesliganachwuchs des SC Freiburg. Konzentriert gingen sie von Beginn an zu Werke und kontrollierten das Spiel. Durch zwei Tore von Nia Szenk konnten sie die Begegnung mit 2:0 für sich entscheiden.

Auch gegen den FFC Frankfurt spielten die Donzdorfer Juniorinnen tollen Fußball und belohnten sich durch den Treffer von Joana Bauer mit einem 1:0-Sieg. Eine taktische Meisterleistung zeigte die SGM Donzdorf gegen die TSG Hoffenheim. Nicht lange nach dem Führungstreffer der TSG erkämpfte sich Luisa Reiser am eigenen Strafraum den Ball, stürmte unwiderstehlich über das Spielfeld Richtung Hoffenheimer Tor und vollendete ihr Solo zum viel umjubelten Ausgleich. Nun erhöhte Donzdorf den Druck. Ein schneller Angriff sorgte für den 2:1-Führungstreffer durch Joana Bauer. 50 Sekunden vor Schluss nutzte Hoffenheim eine kleine Lücke und konnte den Ausgleich erzielen. Somit war die Entscheidung um den Gesamtsieg verschoben. Großer Rückhalt war Paulina Drienko im Tor, die mit tollen Paraden ihren Kasten in allen anderen Begegnungen sauber halten konnte.

Da Hoffenheim sein letztes Spiel gegen den SC Freiburg knapp mit 2:1 gewinnen konnte, brauchten die Donzdorferinnen einen deutlichen Sieg gegen die SpVgg Röhrmoos, um den Titel zu gewinnen. Sie mobilisierten noch mal alle Kräfte und lagen nach sieben Minuten durch Tore von Nia Szenk und Sofia Zachariadis mit 2:0 in Führung. Im weiteren Spielverlauf erarbeiteten sie sich noch einige hochkarätige Chancen, die Röhrmoos aber mit Glück und Geschick verteidigte. 25 Sekunden vor Schluss kam Nia Szenk am gegnerischen Strafraum an den Ball und versenkte ihn zum 3:0 im Tor. Damit gewannen die Donzdorferinnen die Süddeutsche Futsalmeisterschaft mit zehn Punkten und 8:2 Toren vor der TSG Hoffenheim (10 Punkte/8:3 Tore) und dem FFC Frankfurt (6 Punkte/5:4 Tore).

Für Donzdorf waren bei der Süddeutschen Meisterschaft am Ball: Paulina Drienko (Tor), Samira Steiner, Luisa Reiser (1), Nia Szenk (4), Joana Bauer (2), Pascale Mangold, Lea Marie Frey, Annika Bantel, Sofia Zachariadis (1), Juli Liegl, Jessica Kinkel und Janine Wöller.

Bei der Endrunde um die Württembergische Meisterschaft hatte die SGM Donzdorf ein Heimspiel, sie wurde in der Lautertalhalle ausgetragen. Das erste Gruppenspiel gegen den SV Onolzheim endete torlos. Die Begegnung mit Ellwangen wurde durch einen Strafstoß von Luisa Reiser entschieden (1:0). Die spielerische Überlegenheit der Donzdorferinnen wirkte sich gegen Unterjesingen in Zählbarem aus, sie gewannen 2:0 und waren Gruppensieger. Das Halbfinale gegen den FC Esslingen endete zunächst torlos, im Strafstoßschießen gewann Donzdorf 3:2. Im Endspiel wurde die TSG Backnang 2:0 besiegt.

Bereits am Samstag findet die Deutschland-Endrunde, der DFB Futsal-Cup für C-Juniorinnen, in Wuppertal statt.