Das Geschehen auf dem Rasen wurde der imposanten Kulisse nicht immer gerecht. Vor allem vom Meisterschaftsfavoriten aus Degerloch hatte sich mancher Zuschauer etwas mehr erwartet. Mit dem einen Punkt setzten sich die Kickers aber immerhin wieder an die Tabellenspitze und gehen mit hauchdünnem Vorsprung und einem Spiel weniger in die Saisonendphase.

„Um zu gewinnen, musst du ein Tor schießen, das ist uns heute nicht gelungen“, bilanzierte Kickers-Trainer Tobias Flitsch, „wir wollten den Sieg, aber es war klar, dass es hier eng wird. Ich denke, in der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen.“ Bei einer Doppelchance in der 13. und 14. Minute durch Ilias Soultani und Lhadji Badiane hatten sich die Gäste erstmals offensiv gezeigt. Nach einer halben Stunde konnte sich Kevin Rombach bei einem Freistoß von Valentino Stepcic auszeichnen.

„Wir haben alle gut dagegengehalten, das war eine super Teamleistung von uns, nur das i-Tüpfelchen nach vorne hat gefehlt“, erklärte Michael Renner, der ab der 28. Minute mit Kopfverband weiterspielte und damit stellvertretend das kämpferische Element auf Göppinger Seite symbolisierte. Für ihn ging es nach Spielende noch ins Krankenhaus, Renner musste an der Stirn genäht werden. „Großes Kompliment an meine Mannschaft, sie ist heute ans Limit gegangen“, lobte Trainer Gianni Coveli, „in der ersten Halbzeit waren wir offensiv noch etwas zurückhaltend, sind aber in der zweiten mutiger und noch aggressiver aufge­treten.“

Flitsch brachte ab der 60. Minute neues Sturmpersonal, um den Druck zu erhöhen. Insgesamt blieb es aber eine Partie mit wenigen Torchancen. „Trotzdem ist es immer gefährlich, wenn viele Bälle von außen in den Strafraum segeln, aber Kevin Rombach war heute stark“, erklärte Coveli. Morgan Fassbender hatte nach Vorarbeit von Max Ziesche in der 84. Minute die größte Göppinger Chance, doch Kickers-Keeper Ramon Castellucci war im Rauslaufen zur Stelle.

Eine Minute vor dem Ende probierte es Kevin Dicklhuber aus der Distanz, der gefährliche Flachschuss ging aber knapp am Tor vorbei. In der Schlussminute gab Kickers-Kapitän Patrick Auracher noch einen Kopfball ab, den Rombach parierte. Danach konnte sich der Sportverein über den Punktgewinn freuen.

„Wir haben wenige klare Chancen der Kickers zugelassen und wollten auch selbst Nadelstiche setzen“, erklärte Dicklhuber, „alles in allem haben wir es ihnen nicht einfach gemacht. Die Kulisse hat uns gepusht.“ Patrick Schwarz pflichtete seinem Mitspieler bei: „Das war überragend, die Zuschauer haben uns getragen. Ich denke, wir können stolz auf uns sein. Nur nach vorne hätten wir etwas mehr Mut haben sollen, Fußball zu spielen. Aber insgesamt haben wir stark dagegengehalten.“ Gianni Coveli hatte beste Werbung für den Fußballstandort Göppingen gesehen: „An Spiele mit dieser Kulisse könnte man sich gewöhnen.“

Göppinger SV: Rombach – Frenz (86. Leonhardt), Mägerle, Brück, Osipidis, Kotiukov, Cerimi (78. Fassbender), Schwarz, Dicklhuber, Loser (70. Ziesche), Renner (89. Serour).

Stuttgarter Kickers: Castellucci – Klauß, Niedermann, Auracher, Ludmann, Soultani (80. Miftari), Astray, Kling (78. Schaller), Badiane, Stepcic (63. Vochatzer), Amaichabou (59. Tunjic).

Schiedsrichter: Eisele (Leonberg).

Zuschauer: 3700.