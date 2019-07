Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Der FSV Hollenbach belegt beim Stadtwerke-Junioren-Cup des VfR Altenmünster Platz 3. Die Spvgg Unterhaching holt den Sieg.

Einmal mit einem Traumtor ein Finale entscheiden – davon träumt jeder Fußballer. Jona Meiner von der Spvgg Unterhaching ist das gestern beim Stadtwerke-Junioren-­Cup des VfR Altenmünster geglückt. Sein Freistoß aus gut 30 Metern segelte genau unter die Latte des Gehäuses der TSG Hoffenheim. Das Tor zum 2:1 sollte das siegbringende sein, das gehörig bejubelt wurde. Zuvor hatte Erik Bär für Unterhaching zum 1:1 ausgeglichen, nachdem Lion Wagenbach das 1:0 für Hoffenheim erzielt hatte.

Der D-Junioren-Nachwuchs des Bundesligisten war als Favorit ins Finale gegangen, hatte spielerisch im Turnierverlauf überzeugt und im Halbfinale den VfB Stuttgart 3:0 bezwungen. Gegen die Schwaben setzte sich der FSV Hollenbach dann im Spiel um Platz 3 mit 1:0 durch. Torschütze war Arminas Tekorius. Der FSV hatte ebenfalls ein starkes Turnier gespielt, äußerst knapp das Endspiel verpasst. „Wir haben nur gegen den späteren Turniersieger verloren. Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, freute sich Trainer Andreas Kotschik über den Erfolg. „So gut hat noch nie ein Team aus der Region hier abgeschlossen“, erklärte Turnierorganisatorin Jutta Kirchherr.

Bei der sechsten Auflage wurde der Stadtwerke-Junioren-Cup zum zweiten Mal im Modus Elf-gegen-elf gespielt. „Die höherklassigen Vereine sagen nur dann zu“, betonte Kirchherr. Schon gestern bekundeten einige Vereine Interesse, auch im nächsten Jahr wieder dabei sein zu wollen. „Bei dem Turnier passt alles! Es ist sehr familiär, man kann mal gegen Teams spielen, gegen die man sonst nicht antritt, wie zum Beispiel Stuttgart oder Hoffenheim“, sagte Unterhachings Trainer Thomas Schmeizl. Die Spvgg war zum ersten Mal in Altenmünster dabei und will 2020 den Titel verteidigen.

Am Samstag hatte Schmeizl mit seiner Truppe Platz 4 beim Turnier in Eutendorf belegt, dem Partnerturnier des Stadtwerke-­Cups. „Im Spiel um Platz 3 haben wir gegen Hoffenheim da noch deutlich mit 0:3 verloren“, sagte der Coach der Hachinger. Den Turniersieg sicherte sich der 1. FC Nürnberg. „Ich kannte diese Art von Doppelturnier nicht, finde es aber sehr gut, dass man in zwei Tagen doppelt so viele Spiele machen kann. Aber die Belastung für die jungen Spieler ist schon nicht ohne.“

Für seinen Kollegen Sebastian Stimpfig vom VfR Altenmünster war der Cup auf heimischem Gelände ein schöner Abschluss seiner Zeit mit den D-Junioren der Grün-Weißen. Er übernimmt das Amt nun bei den C-Junioren des Vereins. Der VfR wurde ohne eigenes Tor Letzter des Turniers, durfte sich aber immerhin über ein 0:0 gegen den 1. FC Heidenheim freuen. „Das war unser Highlight“, sagte Stimpfig. „Die Qualität der Mannschaften bei diesem Turnier liegt einfach zwei, drei Klassen über uns. Für unsere Jungs ist es einfach schön, einmal gegen solche Mannschaften spielen zu dürfen.“

Und auch der Hachinger Trainer freute sich, als Außenseiter den Überraschungscoup geschafft zu haben. „Die Qualität der meisten Gegner ist größer als unsere, aber mit unserer Mentalität und unserem Einsatz haben wir genau das gezeigt, was Unterhaching ausmacht. Wir sind ja im Vergleich zu den anderen auch ein kleinerer Verein. Es ist eine super Sache für die Jungs“, sagte Thomas Schmeizl. Die dreistündige Heimfahrt fiel mit dem Triumph im Gepäck sicher leichter.

