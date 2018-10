Fußball Sportfreunde dominieren gegen Schluchtern

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

. Schon früh setzten die Sportfreunde Hall beim Heimspiel gegen Schluchtern den ersten Schlag: Nach einer Ecke fand die Flanke von Ali Gökdemir in der Mitte Nico Sasso, der per Kopf zum 1:0 vollendete (7.). Boris Nzuzi erhöhte auf 2:0( 37.). Nach dem Seitenwechsel versuchte Schluchtern aktiver zu werden und nicht mehr tief zu stehen. Das öffnete für Hall mehr Raum. Einen Ballgewinn am Mittelkreis nutzte der Gastgeber, um schnell nach vorne zu kommen. Nzuzi legte für Vural vor und der schoss flach zum vorentscheidenden 3:0 ein (54.). Der eingewechselte Michael Leb markierte nach einem feinen Doppelpass mit Vural von der Sechzechnerkante mit links das 4:0 (75.). Dass er es auch mit seinem anderen Fuß kann, bewies er in der 81. Minute: Nach einem Eckball zog Leb aus dem Rückraum zum 5:0 ab. Da störte dann auch der Gegentreffer von Marcell Ebert (86.) nicht mehr. „Wir waren heute nicht auf dem Platz“, so der Gästecoach Tobias Weinreuter. Halls Coach Petar Kosturkov: „Wir dürfen jetzt nicht damit zufrieden sein, sondern müssen weiter arbeiten und uns verbessern.“