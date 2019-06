Themen in diesem Artikel Crailsheim

Der TSV Crailsheim holte vor 25 Jahren die Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg und den WFV-Pokal ganz souverän. In der Aufstiegsrunde scheiterte man knapp am FSV Schwarzbach.

Die Fußballfrauen des TSV Crailsheim feiern vor 25 Jahren eine sehr erfolgreiche Saison. Zum vierten Mal holen sie den Landestitel in der Verbandsliga Württemberg. Die Titelverteidigung bringt die Mannschaft von Trainer Hubert Oechsner mit einem 4:0 in Vilsingen unter Dach und Fach. Martina Holz trifft zweimal, Birgit Müller und Esther Sauter netzen je einmal ein. Am letzten Spieltag triumphiert der TSV vor heimischem Publikum mit 5:1 gegen Ludwigsburg (Tore: dreimal Dagmar Duile, Birgit Müller und Lissy Rüger) und geht mit 31:1 Punkten und 60:4 Toren ungeschlagen in die Aufstiegsrunde zur Bundesliga und ins württembergische Pokalfinale gegen den Klassenkonkurrenten Oberteuringen, der die Verbandsliga­saison auf Platz 3 abschließt.

Dieses Endspiel gewinnen die Horaffen mit 4:1 (Tore: je zweimal Lissy Rüger und Dagmar Duile). Somit steht das zweite Double in Folge in den Geschichtsbüchern des TSV Crailsheim. Bitterer Beigeschmack: Anja Metzger trifft ihre Teamkameradin Esther Sauter mit dem Fußballschuh so schwer am Kopf, dass diese schon früh mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden muss. „Zum anderen stand die Partie in der 31. Minute haarscharf am Rande eines Spielabbruchs, als der um die Gesundheit seiner Spielerinnen bangende TSV-Coach Hubert Oechsner sich nach einem groben Foul an Birgit Müller vehement bei Fifa-Lineman Hans Wolf aus Stuttgart beschwert hatte und letzterer den verdutzten TSV-Verantwortlichen auf die Tribüne verbannen wollte“, ist im HT zu lesen.

Auch die zweite Mannschaft des TSV Crailsheim darf sich freuen: Sie wird nach Elfmeterschießen gegen den VfB Bad Mergentheim Hohenloher Bezirkspokalsieger.

In die Aufstiegsrunde zur Bundesliga startet der TSV Crailsheim dann fulminant: Beim pfälzischen Meister SV Göcklingen sorgen Tore von Birgit Müller (3), Dagmar Duile (3), Lissy Rüger, Birgit Bark-Spindler und Martina Holz für ein 9:1. Und so bärenstark spielen die TSV-Frauen weiter. Vor 600 Zuschauern besiegen sie im Schönebürgstadion die SG Kirchardt, den Double-Gewinner aus Baden, mit 5:0 (Tore: Lissy Rüger (2), Dagmar Duile (2) und Karin Engelhardt). „Normalerweise muss man davon ausgehen, dass Crailsheim den Durchmarsch schafft, so wie sich die Mannschaft heute hier präsentiert hat“, wird SG-Trainer Ulli Ringer im HT zitiert.

Doch dann folgt der erste Dämpfer. In Altenmünster verliert der TSV Crailsheim gegen den Hessenmeister FSV Schwarzbach mit 2:3 (Tore: Dagmar Duile, Boba Milanko). Kurios dabei: Die Schiedsrichterin aus Pforzheim kommt deutlich zu spät, weil in ihrem Spielauftrag Altenmünster bei Augsburg als Austragungsort angegeben ist und sie dorthin unterwegs ist.

Der zweite Dämpfer folgt im Rückspiel in Schwarzbach, das ebenfalls mit 2:3 verloren geht. Und zwar durch einen höchst umstrittenen Elfmeter in der 90. Minute. „Völlig niedergeschlagen lagen die Akteure des TSV Crailsheim nach dem Abpfiff auf dem Rasen“, steht im HT. „So bleibt dem TSV Crailsheim die Gewissheit, nicht schlechter als der Gewinner gewesen zu sein, und man wird die Aufstiegsrunde mit weiteren Leistungen der gezeigten Art über die Bühne bringen. Allerdings dürfte es nicht ganz einfach werden, Mannschaft und Verantwortliche für einen vierten Anlauf Richtung Eliteliga zu motivieren.“ Das Fünkchen Hoffnung auf ein Wunder glimmt nur ganz zart.

Kantersieg hilft nichts

In Kirchardt gewinnt der TSV Crailsheim anschließend mit 6:1 und muss nun darauf hoffen, dass eben dieser Gegner am letzten Spieltag der Aufstiegsrunde den FSV Schwarzbach schlägt. Crailsheim erledigt seine Hausaufgaben mit dem 10:0-Sieg gegen Göcklingen bravourös, doch mit der Schützenhilfe der SG Kirchhardt wird es leider nichts. Schwarzbach gewinnt 3:1 und steigt in die Bundesliga auf.

Der TSV Crailsheim hat erneut das Nachsehen, muss im Jahr darauf wieder in der Verbandsliga antreten. Dann allerdings ohne die Leistungsträgerinnen Birgit Bark-Spindler und Dagmar Duile, die ihre Laufbahnen beenden. Dennoch gelingt 1995 den Fußballfrauen des TSV der erstmalige Sprung nach ganz oben. In der Saison 1995/96 startet Crailsheim in das Abenteuer zweigleisige Bundesliga, schafft den Klassenerhalt und scheitert ein Jahr später nur knapp an der Qualifikation zur neu gegründeten eingleisigen Bundesliga. Aus der Niederlage in der Aufstiegsrelegation 1994 habe man die richtigen Schlüsse und viel Motivation gezogen, erinnert sich der heutige Abteilungsleiter Günther Herz. „Mitte der 1990er-Jahre hatten wir eine ganz starke Mannschaft.“

