Fußball Etzwiesen voll in der Hand der Kickers

Backnang / pm

Die Stuttgarter Kickers bereisten die Etzwiesen und machten aus dem sportlichen Vergleich ein Heimspiel, eine lautstarke Kulisse mit gut 1350 Zuschauern ist man in Backnang eher nicht gewöhnt. Die Kickers setzten sich am Ende verdient mit 2:0 durch, ohne dabei jedoch wirklich zu glänzen. Am Ende steht der siebte Sieg in Serie, so nimmt die Elf von Kickers-Coach Tobias Flitsch weiterhin den Platz an der Sonne in der Oberliga ein, während sich die Elf von TSG-Übungsleiter Andreas Lechner allmählich Sorgen machen muss. Der Ligaprimus hatte über das gesamte Spiel mehr Spielanteile, anhand der Großchancen jedoch, war die Partie zunächst ausgeglichen. Den Unterschied machte schließlich Stuttgarts Abdenour Amachaibou aus, als er mit einem Fallrückzieher Backnangs Unentschlossenheit mit dem 1:0 bestrafte. Der zweite Durchgang gestalteten relativ ausgeglichen, denn der große Favorit tat sich schwer gegen die sich wacker wehrende Backanger Elf. Die Vorentscheidung: Die TSG bekam einen Eckball nicht aus der Gefahrenzone und Amachaibou nagelte das Leder in den Giebel (63.). Die Backnang mussten sich schließlich durch Standardsituationen geschlagen geben.

TSG Backnang –

Stuttgarter Kickers 0:2



Tore: 0:1, 0:2 Amachaibou (43., 63.)

TSG Backnang: Michael Quattlender, Giosue Tolomeo, Michl Bauer, David Kienast, Thomas Doser, Jannik Dannhäußer, Julian Geldner, Oguzhan Biyik, Engjell Hoti, Leon Maier (82. Louis Wiesheu), Loris Maier (66. Julian Schiffmann)