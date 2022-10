Nach exakt elf Jahren ist es den Landesliga-Fußballern der TSG Ehingen gelungen, mal wieder beim FV RW Weiler zu gewinnen. Am Samstag siegte die Mannschaft von Trainer Taner Celik mit 3:1 (2:0); am 1. Oktober 2011 hatte die TSG mit einem 4:2-Erfolg die drei Zähler an die Donau entführt.

Für die E...