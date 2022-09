Bewölkt und windig war es am Sportgelände des FC Holzhausen, wo am Dienstagmittag das Achtelfinale des WFV-Pokals ausgelost wurde. 16 Mannschaften landeten im Lostopf am Panoramastadion, unter anderem Titelträger Stuttgarter Kickers und Vorjahresfinalist SSV Ulm 1846 Fußball. Die Kugeln wurden v...