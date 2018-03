Fußball Voll auf Touren

Gerold Knehr

Heute früh um sechs Uhr hieß es für die Regionalliga-Fußballer des SSV Ulm 1846: Ab nach Kassel! Dort, beim Tabellenletzten KSV Hessen, treten die Spatzen heute um 18 Uhr an. Gegen 2 Uhr wird die Ulmer Crew zurückerwartet. Am Freitag um 13 Uhr steigen die Kicker erneut in den Bus: Abfahrt zum nächsten Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den Vorletzten Röchling Völklingen. Bei der Rückkehr am Samstag Abend werden die Ulmer nach insgesamt 1400 km Fahrstrecke bestimmt gerädert sein.

Mindestens zwei Akteure ersparen sich den ersten Teil der Strapazen. Neuzugang Luigi Campagna ist nach seiner zehnten gelben Karte – acht brachte er vom Nordost-Regionalligisten Germania Halberstadt mit – gesperrt. Ex-Profi Alper Bagceci, der beruflich bedingt heute nicht dabeisein kann, war beim 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg clever genug, sich bei seiner Auswechslung die fünfte gelbe Karte und damit ebenfalls eine Sperre abzuholen, indem er provozierend langsam das Feld verließ. Bangen muss Ulms Coach Tobias Flitsch um Mittelfeldspieler Ardian Morina, der sich gegen Elversberg eine Oberschenkelverletzung zuzog. Nicht ganz so gravierend ist die Sprunggelenksverletzung von Verteidiger Timo Bradara.

„Der Sieg gegen Elversberg war enorm wichtig. Aber jetzt kommen die entscheidenden Spiele“, spornt Flitsch sein Team an. Gegner Kassel war ein halbes Jahr lang sieglos, beendete diese Negativserie jedoch im jüngsten Heimspiel mit einem 2:1 gegen die TSG Hoffenheim II und hatte auch davor im Auestadion gegen die Offenbacher Kickers (1:1) gepunktet. „Die sind im Aufwind, für Kassel ist es eine Art Endspiel im Kampf gegen den Abstieg“, rechnet Flitsch mit einem aggressiven Gegner. Nur wenn die Ulmer auch auf dem Rasen voll auf Touren kommen, ist der angepeilte Dreier drin.