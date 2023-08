Der freie Ticketvorverkauf für das erste Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball läuft gut an. Drei Tage nach Start am vergangenen Donnerstag waren bereits 2300 Karten weg. .„Wir erwarten, dass noch Potenzial nach oben da ist“, sagte Pressesprecher Max Rieck. Am Dienstag ist die Zahl bereits auf 3...