In der vergangenen Saison war die Polizei beim Heimspiel gegen Kickers Offenbach mit vielen Einsatzkräften präsent. Was in der Regionalliga Ausnahmen waren, wird in der 3. Liga nun eher die Regel. Schon das Auftaktspiel gegen den 1. FC Saarbrücken wurde als Rot-Spiel, als High-Risk-Partie, eingestuft. © Foto: Matthias Kessler