Der Countdown läuft. Am Sonntag, 6. August (13.30 Uhr) startet der SSV Ulm 1846 Fußball mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken in die Saison 2023/24 in die 3. Liga. Ein Blick auf die Stärken der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Wörle, die Saisonprognose und den Kader. Außerdem blicke...